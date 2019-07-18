Присылайте свои новости

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию второй очереди агломерационной фабрики №5 – нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Магнитогорск, Челябинская область). В торжественном мероприятии принял участие руководитель региона Алексей Текслер.

Новая высокотехнологичная аглофабрика ММК использует современные технологии получения качественного агломерата, инновационные экологические разработки.Фабрика рассчитана на производство до 5,5 миллиона тонн высококачественного агломерата (для доменного производства) в год. Это сырьё с более высоким содержанием железа позволит повысить производительность и заметно сократить затраты на выплавку одной тонны чугуна.

«Открытие новой аглофабрики на Магнитогорском металлургическом комбинате – это большое событие для всей Челябинской области. Это масштабный инвестиционный проект, - подчеркнул Алексей Текслер. - Важно, чтобы отрасль работала на современном оборудовании с высоким классом экологичности. Новая аглофабрика отвечает этим требованиям».

Новая аглофабрика заменит устаревшую аглофабрику №4, что позволит существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду.

При организации производства на объекте использованы наилучшие доступные, энергосберегающие технологии, которые гарантируют радикальное повышение экологической безопасности. Выбросы пыли в атмосферу сократятся в два раза (на 2,1 тысячи тонн в год), диоксидов серы – в четыре раза (на 3,5 тысячи тонн в год). Кроме того, на 600 тонн в год уменьшатся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения и почти на четверть – выбросы бензапирена.

Строительство началось в конце 2016 года, первая очередь аглофабрики введена в строй в апреле этого года. Создание новой аглофабрики является частью масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой компания осуществляет кардинальное обновление мощностей. Общие капитальные вложения в комплекс аглофабрики, включая строительно-монтажные работы составили порядка 30 миллиардов рублей.

После церемонии открытия глава государства встретился с представителями трудового коллектива ММК. Сотрудники комбината задали Владимиру Путину волнующие их вопросы, в частности, касающиеся развития медицины и доступности мест в детских садах Челябинской области.

Фото пресс-службы Кремля