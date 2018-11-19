Южноуральцев приглашают обсудить проект областного бюджета на предстоящую трехлетку

Жителей Челябинской области приглашают принять участие в обсуждении проекта закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Публичные слушания состоятся во вторник, 20 ноября, в Законодательном Собрании региона. Прямая видеотрансляция будет организована на сайте регионального парламента.

Заявку на участие в публичных слушаниях можно направить в электронной форме на сайте Законодательного Собрания области в разделе «Интернет-приёмная», в поле «Кому Вы хотите задать вопрос?», выбрав пункт меню «Публичные слушания».

Заявки от граждан должны содержать фамилию, имя, отчество, место жительства, контактный телефон.

Заявки от организаций, общественных объединений, подписанные руководителем, должны содержать наименование организации, общественного объединения, а также место нахождения, контактный телефон, фамилии, имена, отчества их представителей.

Предложения и рекомендации к законопроекту, а также мнения по нему можно направить в письменной или электронной форме на почтовый или электронный адрес Законодательного Собрания либо сообщить по телефонам горячей линии (239-25-87 и 239-25-90), указав свои данные для обратной связи – фамилию, имя, отчество, место жительства, контактный телефон.

Предложения к законопроекту должны содержать их обоснование, а в случае, если они приводят к увеличению расходов областного бюджета, – предложения об источниках их финансирования.

В день проведения публичных слушаний каждый участник обязан зарегистрироваться, предъявив удостоверяющий личность документ.

Публичные слушания состоятся в 11 часов в большом зале заседаний Законодательного Собрания.

Как сообщили агентству в пресс-службе минфина, проект главного финансового документа представит министр финансов региона Андрей Пшеницын. Об экономическом прогнозе на ближайшую перспективу, который лег в основу бюджета, расскажет министр экономического развития области Сергей Смольников. Первый замгубернатора Евгений Редин расскажет о планируемых результатах деятельности в отраслях социальной сферы в трехлетнем периоде. Председатель контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин представит заключение на бюджет. Планируется также выступление представителей общественных организаций.

Как уже сообщало агентство, проект областного бюджета 2019-2021 годов утвержден правительством региона 26 октября.

По словам Андрея Пшеницына, при формировании проекта бюджета за основу был взят оптимистичный вариант прогноза социально-экономического развития региона. Планируется рост собственных доходов на 20%, региональная казна, по прогнозам, пополнится на 166 миллиардов рублей. Доля социальных расходов в бюджете 2019 года традиционно составит около 70%. «Она такой сложилась исторически и даже при увеличении доходов остается на этом уровне», - пояснил Андрей Пшеницын.