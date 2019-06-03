Желающих выкупить имущество обанкроченного ЧелябГЭТ не нашлось

Открытый конкурс по продаже имущество муниципального унитарного предприятия «Челябинский городской электрический транспорт» (МУП «ЧелябГЭТ»), признанного банкротом, признан несостоявшимся.

Конкурс должен был состояться 3 июня 2019 года. Но не нашлось ни одного желающего в нем поучаствовать и выкупить принадлежащее банкроту имущество.

Напомним, начальная цена выставленного на торги имущества МУП «ЧелябГЭТ» составляла 1 миллиард 916 миллионов 544,5 тысячи рублей (с шагом повышения 5%). На сегодня предприятие накопило порядка 1,8 миллиарда рублей долгов. Первоначально обсуждался вопрос возможности выделения необходимой суммы из областного бюджета. Но, видимо, договоренностей достигнуто не было.

Заявки от желающих приобрести имущество принимали полтора месяца - с 16 апреля до 6 утра 29 мая. Участник торгов должен был представить задаток в размере 20% от указанной начальной цены лота. Но никто не заявился.

В прошлый четверг, 30 мая, глава Челябинска Владимир Елистратов встретился с конкурсным управляющим. Но никаких решений о дальнейшей судьбе МУПа не было принято. «Нам не обязательно достигать с ним каких-либо договоренностей. Обсудили рабочие вопросы. Ждем следующих торгов», - сообщил журналистам глава города после аппаратного совещания в понедельник, 3 июня.

По его словам, следующие торги состоятся примерно через два месяца. При этом начальная цена выставленного на торги имущества будет снижена на 10% - до 1 миллиарда 724,8 миллиона рублей. «К этому времени будет принято какое-нибудь решение», - вновь обещает Владимир Елистратов (аналогичное заверение звучало из его уст два месяца назад в ходе посещения вместе с главой области Алексеем Текслером ЧелябГЭТ.

На торги выставлены: здания (главный корпус, ТОПС, ЦПР, административный корпус, гараж, диспетчерская, столовая, мойка, здание контактной сети, тяговой подстанции, трамвайные депо, троллейбусное депо и другие), автодорога, высоковольтные и кабельные линии и сети, воздушные линии, ливневая канализация, магистральная теплотрасса, трамвайные пути, оборудование, трамваи, троллейбусы, спецтехника.

Как уже сообщало агентство, с 1 июля 2017 года и по настоящее время перевозкой пассажиров городским электрическим транспортом занимается ООО «ЧелябГЭТ». Ежемесячно ООО платит порядка 8-9 миллионов рублей за аренду имущества МУПа. Если город не предпримет никаких шагов по выкупу, то все имущество может уйти сторонним лицам (единым лотом или разбитое по частям). А, значит, ООО может остаться ни с чем.

Справка

В мае 2017 года в отношении ЧелябГЭТ была введения процедура наблюдения. Первого июля 2017 года ООО «ЧелябГЭТ» получило от обанкротившегося МУПа подвижной состав, что позволило продолжить пассажироперевозки в городе.

В октябре 2017 года МУП окончательно признано банкротом.