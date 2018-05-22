Зоопарк бронзового периода и «душа мировая»

Челябинские художники готовы внести свой вклад в готовящийся ШОС

То и дело в соцсетях появляются сообщения – чем будем удивлять участников и гостей предстоящего ШОСа? Не архитектурными же достопримечательностями, которых в Челябинске практически нет. Не «гордостью» в виде метеорита – булыжник-булыжником. К тому же службы безопасности – не факт, что разрешать приближаться к нему высоким гостям...

И все же есть чем. По крайней мере, обсудить эти идеи стоит . Они не на пустом месте. Более того – есть уже, что посмотреть.

Идея первая –

контактный зоопарк бронзового периода

Почему контактный? Скульптуры в нем будут небольшие – дети рядом с ними будут смотреться вполне комфортно, смогут потереть бронзовые части экзотических животных, что уже традиция для бронзовых изваяний во всем мире. Почему бронзового понятно – изделия из бронзы. Их создал челябинский скульптор Андрей Старцев.

Уже существуют – и отлиты в бронзе: штурмовой аэротавр, носорог прорыва, стальной рысак, штурмовой бронезавр, крылатый единорог, стальной бык - такая вот боевая зоомеханика появилась в Челябинске.

Это - символы силы и мощи. Не случайно когда-то в древнем мире были и боевые слоны, и боевые носороги. А у челябинского художника эти образы возникли в фантазии еще 18 лет назад, когда мир потрясли бомбардировки Сербии и Югославии. Тогда же появился еще один образ - добродушный, но мощный медведь - богатырь, как бы вышедший из русских сказок, но современный по исполнению.

«Мне кажется, что в этом медведе удалось синтезировать несколько образов: хозяина тайги, богатыря и современного технологичного механизма-робота, защитника Отечества», - отметил скульптор.

Так в Челябинске может появиться единственный в мире бронзовый зоопарк механических животных, символизирующих силу и мощь - оружия и промышленности. Урал, наверное, такого заслуживает. Не случайно – опорный край. Механические бронзовые звери для такого зоопарка уже есть, дело за теми, от кого может зависеть данный вопрос. И повод для его рассмотрения более чем серьезный – подготовка к ШОСу.

«А власти региона знают о вашем «зоопарке»?» – спросил скульптора.

«Да. Но какой-то реакции пока не было, во всяком случае, я об этом не знаю»,- ответил мой собеседник.

Идея вторая –

проект «Бабочка – душа мировая»

Челябинским художником Александром Разбойниковым за последние годы созданы циклы работ, посвященные славянской истории. Кстати, за свою книгу «Бабочка – душа славян» художник получил Золотой диплом на российском фестивале Золотой Витязь. Созданы циклы, посвященные Индии, заканчивается работа над большим циклом, посвященным Китаю.

Уникальность и позитивность проекта «Бабочки – душа мировая» очевидны. Нас часто разъединяют – жителей разных стран и континентов – границы, образ жизни, религия. Бабочки, как символы души в разных цивилизациях, считает Разбойников, служат тем символом, который объединяет разных людей. Поэтому его картины были бы интересны в разных уголках планеты. Уже есть Атлантида, Аркаим, древние цивилизации Египта, Перу, Индии. Появились работы, посвященные древней цивилизации Майя. В каждой работе у Александра Разбойникова изображаются реальные артефакты древности. реальные бабочки, делается подробное описание, поясняющее тот арт-рассказ, что сделал уральский художник.

На основе этой работы может получиться уникальная выставка, может появиться книга-альбом, которая найдет отклик и своего почитателя в разных уголках мира.

И еще один важный момент – в этих проектах двух челябинских художников соединятся разные материи – красота и нежность бабочек и мощь бронзы.

КСТАТИ. С некоторыми произведениями Андрея Старцева и Александра Разбойникова челябинцы хорошо знакомы и встречают их каждый день. Речь о знаках. Андрей Старцев – автор герба Челябинска, автор фирменных знаков Челиндбанка и Инвестбанка. А знак одного из известных на Урале информагентств – «Урал-пресс-информа» создал когда-то Александр Разбойников. Знак этот, если перевернуть его, напомнит человеческое сердце. Но знаки – это уже другая история…