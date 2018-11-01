Цены на бензин зафиксируют

До конца года 2018 года цены на топливо останутся на уровне майских цен.

Как сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак, правительство договорилось с нефтянниками об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Кроме того, ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов увеличатся на 3% к соответствующему месяцу 2017 года.

По словам Дмитрия Козака, ситуация на топливном рынке была искусственно расшатана, так как независимые АЗС бились за снижение оптовых цен. "Я думаю, что мы в ближайшее время стабилизируем ситуацию и на оптовом, и на розничном сегменте рынка", – сказал Козак.

В эфире радио Sputnik меры правительства прокомментировал эксперт РИСИ Михаил Беляев.

"Это, конечно, очень хорошо, что правительство включилось в регулирование цен. Но надо понимать, что на топливном рынке, как бы это ни отрицалось розничными и оптовыми продавцами, действует по сути дела монополистическая ситуация. Она характеризуется тем, что розничные продавцы следуют друг за другом и проводят негласную политику повышения цен. Попытка урегулировать ситуацию договоренностями о ценах – это меры, которые не будут иметь серьезного значения в длительной перспективе. На какое-то время рост цен приостановится, но в дальнейшем монополии будут действовать так, как они привыкли И государство должно вмешиваться не попытками ввести рыночные меры в нерыночную ситуацию, а методами диктата и государственного регулирования цен,– полагает Михаил Беляев.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев отметил наблюдающийся в ряде случаев рост цен на бензин и пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если не будет достигнуто соглашение о заморозке внутренних цен на нефтепродукты.