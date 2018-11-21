Госдума не разрешит охоту на краснокнижных животных

Минприроды и Государственная Дума не разрешат охоту на краснокнижных животных. Обе структуры поддержали позицию парламентского комитета по экологии в ответ на предложение депутата Владислава Резника разрешить трофейную охоту на краснокнижные виды животных, чтобы потом охотники финансировали охрану этих видов.

В России преждевременно разрешать трофейную охоту, рассказал в эфире радио Sputnik директор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) Владимир Кревер.

«Хотя в мире есть позитивные примеры охоты на редкие, особо ценные виды животных, в России этот вопрос ставить преждевременно. У нас нормативная база однозначно запрещает хозяйственный оборот видов, занесенных в красную книгу. Добыча разрешена в ограниченном количестве случаев, трофейная охота не подходит ни под один из них. Трофейные охотники – люди состоятельные, готовые вкладывать деньги в добычу каких-либо видов. Этих сумм с избытком хватило бы, чтобы сначала эти виды восстановить до нормальной численности, вывести из Красной книги, а потом уже заниматься их добычей, а не изобретать обходные варианты с надуманными предлогами», – считает Владимир Кревер.