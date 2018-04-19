Хорошо забытое старое: Госдума хочет вернуть трудоустройство по распредению

В России предложили вернуться к трудоустройству студентов-бюджетников, окончивших вузы, путем распределения. Соответствующий проект закона внесен в Госдуму РФ от депутата от «Единой России» Сергея Вострецова, пишет газета «Известия».

По данным издания, в настоящее время из-за отсутствия опыта работы многие выпускники российских вузов не могут трудоустроиться. Согласно пояснительной записке, после окончания ведущих российских университетов немногие готовы работать в профильном учреждении за скромную зарплату и в итоге трудятся не по специальности.

Также в пояснениях отмечается, что в настоящее время имеется довольно большой процент выпускников высших учебных заведений имеющих дипломы специалистов в той или иной отрасли, но не сумевших трудоустроиться по своей специальности в течение трех и более лет с момента окончания вуза.

Кроме того, парламентарии также обратили внимание на проблему молодых замужних выпускниц, которые испытывают проблемы при приеме на работу из-за опасений, что вскоре они уйдут в декрет. А работодатель не хочет нести дополнительные расходы в этом случае.

Но все же основная проблема, по мнению инициаторов законопроекта, заключается в том, что рынок не может обеспечить достаточного количества рабочих мест по тем специальностям, по которым выпускников готовят в вузах. В связи с этим депутаты предлагают перейти на ручной режим управления в сфере трудоустройства и массово отправить молодых специалистов на госслужбу.

Подробнее читайте в материале газеты «Известия» - «В распределительное плавание».