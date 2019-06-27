Правительство РФ выделит 10 миллиардов на льготные автомобили

Правительство РФ приняло решение направить десять миллиардов рублей на продолжение программ льготного приобретения и лизинга автомобилей, которые собираются на территории России.

Соответствующий документ подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Шесть из десяти миллиардов рублей пойдут на льготное кредитование при покупке автомобилей по программам "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль", оставшиеся средства направят на поддержку льготного лизинга автомобилей для малого и среднего бизнеса. Семь миллиардов рублей планируют получить при изменении закона о бюджете в конце года, ещё три миллиарда возьмут из Резервного фонда.

По словам главы Минпромторга, на программы "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" на 2019 год было выделено 10,4 миллиарда рублей. Это позволило стимулировать продажу более 63 тысяч автомобилей. К настоящему времени средства закончились.

Мантуров считает важным возобновить работу программ с 1 июля 2019 года. По его оценке, тогда удастся помочь россиянам с приобретением ещё 75 тысяч автомобилей на льготных условиях. Он добавил, что программа будет стимулировать отечественный автопром, который обеспечивает работой более двух миллионов человек.