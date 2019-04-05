Прощание с Георгием Данелия состоится 9 апреля в Доме кино

Прощание с режиссером игрового кино, сценаристом, публицистом, народным артистом СССР, членом Союза кинематографистов России, лауреатом Государственных премий Георгием Данелия пройдет 9 апреля. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ.

Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни. Проститься с мастером можно будет в Доме кино.

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. В 1955 году окончил Московский архитектурный институт, в 1958 году - режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (мастерская М.И.Ромма). С 1959 года - режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм».

В 1965-1969 годах - художественный руководитель Экспериментального творческого объединения при к/с «Мосфильм». С 1975 по 1987 годы был художественным руководителем Экспериментального объединения комедийных и музыкальных фильмов. С 1987 года - художественный руководитель к/с «Ритм».

Георгий Данелия снял фильмы: «Тоже люди», «Сережа», «Путь к причалу», «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Не горюй!», «Совсем пропащий», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Слезы капали», «Кин-дза-дза», «Паспорт», «Настя», «Орел и решка», «Фортуна», «Ку! Кин-дза-дза».

Автор книг «Безбилетный пассажир», «Тостуемый пьет до дна», «Чито-грито», «Джентльмены удачи и другие киносценарии», «Не горюй!», «Кот ушел, а улыбка осталась», «Кошмар на цыпочках».

С 2003 года — президент «Фонда Георгия Данелия сохранения традиций и развития нового кино».

Приносим соболезнования родным и близким Георгия Николаевича.

Фото из открытых источников