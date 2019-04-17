В «пермском вымирании» на Земле виноваты вулканы

В самом массовом вымирании живых организмов в истории Земли виноваты вулканы. Как сообщает портал Phys.org, это выяснили ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук.

Как пишут «Известия», в отложениях возрастом 252 млн лет ученые обнаружили следы ртути, которая оказалась в атмосфере при сгорании запасов угля. Вместе с дождевой водой ядовитый металл попадал в моря и океаны, а затем и в морские отложения. В это же время произошло массовое пермское вымирание, которое также называется великим вымиранием.

В результате воздух был загрязнен тремя миллионами кубических километров пепла, а средняя температура на Земле поднялась на 10 градусов. Из-за этого также повысился кислотный баланс в морской воде.

По оценкам ученых, в результате таких преобразований в течение 60 тыс. лет исчезли 96% морских видов, 73% видов наземных позвоночных и 83% видов насекомых.