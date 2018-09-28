В России вводятся новые правила регистрации автомобилей

С 6 октября 2018 года вступают в силу новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

Соответствующий приказ МВД РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь разрешено ставить на учет автомобили с электронными паспортами технического средства (ПТС), срок хранения регистрационных знаков увеличится в два раза, а также упростится порядок прекращения регистрации для угнанных машин, определен порядок присвоения номеров.

С первого ноября использование электронных паспортов станет обязательным для постановки на учёт всех новых автомобилей. Владельцам машин с бумажными ПТС смогут по собственному желанию заменить их на электронные разрешат. Если автовладелец потеряет или испортит ПТС, но при этом не хочет получать электронный, он сможет получить в ГИБДД бумажный дубликат.

Увеличивается срок хранения регистрационных знаков по заявлениям собственников транспортных средств с 180 до 360 суток. Этот срок распространится и на те знаки, которые их владельцы сдали на хранение в ГИБДД раньше.

В приказе прописан порядок присвоения номеров. Теперь не получится торговать «престижными» номерами, номер машинам будет присваивать компьютер случайным образом.

Срок действия регистрационных знаков «Транзит» на вывозимые транспортные средства увеличен до 30 суток

Новыми правилами разрешено ставить автомобиль на учет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.

Уточнен порядок регистрации автомобиля, если он принадлежит нескольким собственникам. Автомобиль может быть зарегистрирован на одного из них собственников при наличии письменного согласия остальных.

Упрощен порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля: по результатам осмотра автомобиля в ГИБДД сведения о номере двигателя будут внесены в паспорт транспортного средства и информационные системы Госавтоинспекции. Необходимо, чтобы замененный двигатель был того же типа и модели, что и ранее установленный на транспортном средстве, не находился в розыске и имел оригинальную заводскую маркировку.