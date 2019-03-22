Валерий Гартунг о дорогих иномарках для чиновников: Пусть «выдающиеся личности» ездят за свой счет

Депутаты Государственной Думы разошлись во мнениях, на каких машинах должны передвигаться народные избранники – на дорогих элитных иномарках или авто представительского класса. Из-за расхождения во взглядах законопроект так и не приняли.

Сегодня, 22 марта, в Государственной Думе обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей. Он вызвал бурную дискуссию среди парламентариев. Больше всего всех поразил депутат Александр Максимов (он родом из Златоуста Челябинской области, а в Госдуму избран от Кузбасса). Парламентарий заявил, что чиновники заслужили право ездить на дорогих иномарках, потому что они состоявшиеся, неординарные люди.

Депутат-справедливоросс от Челябинской области Валерий Гартунг возразил Максимову на заседании, а потом еще высказал свою точку зрения на своей странице в социальной сети.

«Депутат Максимов от «Единой России» выдал перл. Он заявил, что чиновники – состоявшиеся, неординарные люди, двигатели прогресса! Они имеют права на такие блага. На это я сказал, что пусть эти «выдающиеся личности» ездят за свой счет, а не за счет граждан. Вы экономите на индексации пенсий, повышаете пенсионный возраст и налоги – обираете граждан до нитки, а при этом себя не можете ограничить двумя миллионами рублей на служебный автомобиль. Да за эти деньги можно купить любую машину, подчеркиваю, представительского класса», - написал Валерий Гартунг.

С Валерием Гартунгом согласились многие депутаты. В итоге, законопроект, вызвавший столь непримиримые противоречия во взглядах народных избранников, в итоге не приняли.

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