Актер Леонид Бичевин о новом сезоне «Адаптации», работе с голливудским актером и ближайших проектах

На телеканале ТНТ вышел второй сезон комедийного сериала «Адаптация» с Леонидом Бичевиным в главной роли. Его герой — американский шпион Эштон Айви – возвращается в Россию, но на этот раз его визит носит частный характер. Главная миссия Эштона — найти свою любовь Марину. Правда, не все так просто, и без шпионских страстей в новых эпизодах тоже не обойдется. Актер рассказал нам о подробностях нового сезона.

- Финал первого сезона казался однозначно закрытым. Однако в новом сезоне мы видим, что герои выжили после падения вертолета. Как так?

- Да, Эштон дотащил ЕГ. Забросил в местную больницу. Нес через тайгу 15 километров, спас ему жизнь. И уехал. Но есть и еще один сценарий развития событий: ему отрезало ноги винтами, он ползет, за ним кровавый след, идет на руках, бросил ЕГ. Вытащил себя, а дальше... наверное, пришили. Докторы Айболиты.

- В свете последних событий и отношений России и США наверняка приходилось «освежать» сценарий повесткой. Был ли на площадке специальный человек для этого?

- Я не в курсе, как это отслеживается. Думаю, в нашем сериале все прилично в этом смысле. Не столько геополитично, сколько развлекательно. Содержательная часть ТНТ такова, канал развлекательный. В этом смысле тревожных, нервных моментов не было.

- Насколько сильно Эштон стал Олегом после первого сезона?

- Любовь к Марине остается. Хотя во втором сезоне ситуация усугубится, сложится трудность выбора. Он понимает, что главный секрет, который он нашел в России, это любовь. Его любовь к женщине в том числе. Естественно, в таких случаях между молодыми людьми обычно возникает роковая страсть, которая мешает им соединиться. Так же будет и с моим героем. Все, что могу сказать об этом треугольнике.

- Эштон из трех направлений приложения сил - любовь, дружба, работа - выбрал работу. Есть такое ощущение?

- Не совсем. Потому что волшебное спасение произошло таким образом, что ЕГ выследил Эштона, нашел, вытащил и начал шантажировать. То есть Эштону пришлось плясать под эту дудку. Хотя он решил, что не будет больше шпионить. Или если не решил отказаться, то не хотел продолжать заниматься этим в России. Но его ставят в безвыходное положение.

- В первом сезоне была масса экстремальных съемок в диких холодах. В этом сезоне вас тоже мучили?

- Не припомню. События развиваются там же, но только в летнем Ноябрьске.

- Вы снимаете сцену в одном из ноябрьских кафе с участием американского актера Питера Джейкобсона. Что снимается в кафе сегодня?

- Мы выступаем в роли заложников. Вдруг случилось так, что Брансон, второй человек в ЦРУ, оказался в России. В качестве туриста с женой. И ЕГ сделал их заложниками, при этом продолжая держать на крючке. Так что он продолжает быть главным стратегом и злодеем.

- Какие ощущения от работы с Питером Джейкобсоном? Видно, что человек работает в Голливуде?

- Он выделяется четкостью, конкретностью, внятностью. Внимателен к персонажу. Нет, не пристает к режиссеру с вопросом «Кто я?!», это домашняя работа актера, но ведет себя крайне чутко. Он гибкий: слышит то, чего хочет добиться от него режиссер. Не стесняется переспрашивать, если что непонятно.

- А что такое «домашняя работа»? Вот для вас.

- Я сижу дома, например, на кухне. И думаю о своем герое. То есть можно пойти погулять по парку или посидеть в кафе, но продолжать о нем думать, то есть работать.

- Что первостепенно для вас при выборе роли?

- Интересный сценарий. Как в случае с «Адаптацией».

- Каких еще проектов с вашим участием можно ожидать в ближайшее время?

- Выходит сериал «Содержанки» театрального режиссера Константина Богомолова. Снят фильм «Союз Спасения», в котором я сыграл Муравьева-Апостола. Премьера намечена на осень. Снят второй сезон сериала «Хождение по мукам». В Театре Вахтангова я играю в спектакле «Суббота, воскресенье, понедельник» итальянского режиссера Луки де Фуско – это премьера. А также продолжаю играть в спектаклях «Гроза», «Безумный день или Женитьба Фигаро» и «Маскарад».

- Как предпочитаете отдыхать после работы?

- Съездить на море. В прошлом году провел две недели на Крите.

- Есть места, в которых хотелось бы побывать?

- На каком-нибудь южном побережье. Или за океаном. США - ни разу не был. Хотя играю Эштона. Новая страна, новые люди.

- Что такое для вас съемки?

- В первую очередь, пожалуй, отношения. Люди. Встреча со старыми знакомыми или новыми. Обмен человеческим опытом. Если выходит так, что симпатичны люди, с которыми приходится работать, это крайне увлекательно. Ожидание съемок, работа над текстом, разбор. Приятно находиться среди умных, талантливых людей с жизненной и гражданской позицией. Интересно наблюдать, как они смотрят на те или иные вещи, творчество. Происходит взаимообмен - культурный и человеческий. Отдаешь и получаешь. Происходит наполнение от того, что ты подпитываешься. Поиск смысла и содержания. Люди радуют, приносят счастье. Ты можешь удивить их, принести удовольствие актерскими навыками.

- Кем бы вы стали, если не актером?

- Врачом. Не факт, что хирургом. Психиатром, к примеру. Хотя вряд ли... учителем! Так точнее. Не потому что у меня мама - учитель. А просто есть такой момент, нравится учить (смеется). Все это требует серьезного подхода. И образования.

- Остается время на просмотр сериалов у вас?

- Конечно. Нечасто, но получается. Нравится «Мир Дикого Запада». Классная идея: создание мира, где можно все. Куклы-роботы почти не отличаются от людей. Биороботы с кровью, нервами и жилами. Вся жизнь разворачивается на фоне истории главного персонажа, которого мы видим в двух ипостасях: то ему около 25-30 лет, то он старик. Поначалу это неясно. Что крайне неожиданно и интересно. Границы человеческого сознания изучаются очень внимательно. Классный антураж: пистолеты, костюмы, шляпы, дуэли, кони, Гражданская война соседствует с современным или даже антиутопическим миром. История и жестокая, и про отношения — правда, нездоровые. В этом всем есть серьезная философская подоплека. Это сделано не для того, чтобы развлечь или пощекотать нервы.

Смотри "Адаптация" с понедельника по четверг в 22:00 на ТНТ

Фото: ТНТ