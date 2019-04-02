Прокурор Кристина Афлитонова: Употребление курительных смесей приводит к суициду

Дикий взгляд, тревожное состояние, дефекты речи. Как в Челябинской области вовлекают в наркобизнес, как понять, что ваш ребенок позарился на «легкие» деньги и стал «закладчиком»?

Об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ - в интервью прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного производства прокуратуры Челябинской области Кристины Афлитоновой.

- Кристина Юрьевна, этот разговор возник не случайно. В Челябинской области выросло количество преступлений, которые совершают несовершеннолетние. Южноуральских подростков все чаще вовлекают в наркобизнес. Прокурор региона Виталий Лопин еще в январе отмечал, что ситуация сложилась сложная. В 2018 году в области было возбуждено почти 300 уголовных дел, связанных с незаконным распространением наркотиков, где в качестве обвиняемых выступают несовершеннолетние. Больше 50 уголовных дел за распространение наркотиков направлено в суды. Пятеро подростков получили реальные сроки заключения.

- Проблема наркомании возникла не сегодня и уже в 20 веке приобрела настолько глобальные масштабы. В законодательстве Российской Федерации сегодня закреплены категории наркотических средств, психотропных веществ, их составляющих и аналогов, оборот которых на территории нашей страны категорически запрещен. Это немедикаментозные вещества. Другую категорию составляют средства, вещества и препараты, оборот которых ограничен и за ним установлен строгий государственный контроль.

- Это же жажда «легких» денег. В Челябинской области школьники все чаще становятся «закладчиками». Наркодилеры выходят на детей и подростков. Так, в феврале этого года задержан челябинский школьник, получивший посылку с наркотиками.

- Уголовным законом предусмотрена ответственность за преступления, связанные с незаконным приобретением, изготовлением, хранением, перевозкой, сбытом, хищением, контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов зачастую начинается со склонения к их потреблению. Склонением занимаются две категории лиц, которые употребляют, и те, кто распространяет. Склонение к потреблению наркотических средств происходит путем уговоров, предложения в виде однократного, на пробу, употребления, в виде дачи совета, путем обмана под видом употребления ненаркотического вещества, путем принуждения – под угрозой какого-либо насилия, распространения какой- либо позорящей информации и др. При этом не имеет значения, каким путем совершено потребление – введения инъекции, вдыхания, курения, в виде таблеток

- Это же прямая дорога к смерти….

- Да, опасность таких действий состоит в том, что они могут привести к смерти лица, которого склонили к потреблению наркотического средства, либо его заражению тяжелым неизлечимым заболеванием – ВИЧ, гепатит. Могу привести пример. Местный житель был осужден в 2010 году за склонение группой лиц лица к потреблению наркотического средства путем демонстрации эйфорического эффекта от внутривенного введения инъекции к шести месяцам лишения свободы.

- Что толкает людей «подсесть» на наркоту?

- Причины, по которым люди решают самостоятельно или соглашаются на чье – то предложение употреблять наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, различны. Это нескладывающиеся взаимоотношения в семье, в коллективе, личные конфликты, иные причины. Вместе с тем, не следует искать пути решения возникающих проблем в уходе от них, поскольку прием запрещенных веществ не сможет исправить ситуацию, не позволит посмотреть на нее другими глазами, а лишь уберет ее из поля зрения вообще, сместив ориентиры и способность объективно воспринимать существующую реальность. Как правило, после употребления лицо легче соглашается заниматься сбытом именно с целью получения денежных средств для собственного приобретения наркотических средств и психотропных веществ.

- Что любят у нас наркоманы и как это действует на человека*

- В современном мире наркотические, психотропные вещества и их аналоги представлены достаточно широко. Наряду с такими наркотическими средствами как героин и карфентанил, широкое распространение получили так называемые курительные смеси, основу которых составляют аналоги наркотических средств и психотропных веществ. Данные смеси легки в приобретении, доступны по цене и удобны в использовании. Однако, вред, который они наносят употребляющим их лицам, невозможно оценить и предотвратить. Курительные смеси по сути являются синтетическими аналогами каннабиоидов, по действию в разы сильнее последних. Однако, уже вскоре, в ходе их тестирования выявлено, что данные вещества воздействуют на те же рецепторы, что и препараты ТГК, но их анальгезирующее действие многократно сильнее и оказывает разрушительное действие на мозг, угрожая его нормальному функционированию. Исследования были прекращены в связи с обнаруженными опасными свойствами созданных веществ. Результатом данного негативного открытия стало принятие рядом стран Европы нормативных документов, запрещающих производство, использование и вообще оборот на их территории данных веществ.

- В России данные вещества неожиданно, массово и в больших количествах стали появляться в 2009-2011 годах, и поскольку законодательно запрет на их распространение не был предусмотрен, оснований для привлечения к уголовной ответственности за это не было.

- В эти годы даже имели место случаи самовольного ттак называемого народного мщения сбытчикам спайса – граждане сжигали ларьки, в которых продавали данные вещества. С некоторым опозданием они были внесены в список наркотических средств, оборот которых в РФ запрещен, однако за прошедшее до этого время в результате распространения данных средств здоровью части населения, приобретавшей эти вещества, нанесен непоправимый вред. Однако, трудная выработка ТГК из растений конопли и попытки уйти от наркотического действия данного средства, оставив только его анальгезирующие свойства, заставила проводить исследования. В результате этих исследований Джон Хаффман разработал ряд химических веществ, сходных по структуре с ТГК. Впоследствии им дано название по имени ученого – JWH. Однако, уже вскоре, в ходе их тестирования выявлено что данные вещества воздействуют на те же рецепторы, что и препараты ТГК, но их анальгезирующее действие многократно сильнее и оказывает разрушительное действие не мозг, угрожая его нормальному функционированию. Исследования были прекращены в связи с обнаруженными опасными свойствами созданных веществ. Однако, через несколько лет результаты научных исследований были опубликованы в научных журналах, после чего спустя 2-3 года на нелегальном рынке Великобритании и Германии появились вещества в виде порошков растительного происхождения в запаянных пакетах, аналогичных чайным пакетикам, с изображением глаза на этикетке, название порошков было «spice». От употребления данных веществ люди начинали «дуреть». При химическом исследовании было установлено, что в смесь входят различные травы типа шалфея, ромашки и других лекарственных растения. Вопрос о причинах таких последствия оставался невыясненным. Впоследствии установили, что секрет был в том, что на растения было нанесено вещество JWH, это установили, обратив внимание на труды Хаффмана и сопоставив результаты его исследований со своими выводами.

- Результатом данного негативного открытия стало принятие рядом стран Европы нормативных документов, запрещающих производство, использование и вообще оборот на их территории данных веществ.

- В России данные вещества неожиданно, массово и в больших количествах стали появляться в 2009-2011 годах, и поскольку законодательно запрет на их распространение не был предусмотрен, оснований для привлечения к уголовной ответственности за это не было. В эти годы даже имели место случаи самовольного т.н. народного мщения сбытчикам спайса – граждане сжигали ларьки, в которых продавали данные вещества. С некоторым опозданием они были внесены в список наркотических средств, оборот которых в РФ запрещен, однако, за прошедшее до этого время в результате распространения данных средств здоровью части населения, приобретавшей эти вещества нанесен непоправимый вред. В результате употребления спайса количество пациентов, направленных в психиатрические отделения больниц страны выросло в разы, при этом у людей выявляли органические поражения мозга. Врачи не могли установить причину данных расстройств. В этот же период времени увеличилась смертность в результате отравлений неизвестной этиологии.

- Давайте поднимем вопрос употребления курительных смесей. Насколько они безопасны? Учитывая, что ими увлекаются подростки, это актуально.

- Часто употребление курительных смесей приводит к суициду. Как правило, молодые люди "выходят" из окон, чтобы полетать. В 99% случаев употребляют курильщики. Возможно, чтобы бросить курить. Видят в этом уход от никотиновой зависимости. Ошибка! Кроме этого, алкоголь усиливает действие данных наркотических средств! У лиц, начинающих заниматься реализаций наркотиков наступают изменения в поведении и имидже, заметные для их окружения: появляются дорогие предметы личного использования - телефоны, необходимые аксессуары, другие гаджеты, люди становятся скрытными, изменяется круг знакомых, общение из шумного, компанейского переходит в личное, с уединением, с отсутствием посторонних. Соли наиболее опасны. Доступны, относительно дешевы, удобны в употреблении – можно курить, пить, нюхать. Внутривенное употребление самое опасное.

- Каковы первые признаки, что человек что-то употребляет?

- Это дикий взгляд, тревожное состояние. Дефекты речи (судорожные движения нижней челюстью), отсутствие аппетита, галлюцинации, жестикуляция (непроизвольные движения руками, ногами, головой), полное отсутствие сна. Бредовые идеи (управлять миром). Желание делать кропотливую работу (непродуктивно, бессмысленно).

- Летальность высока?

- Летальность употребления солей очень высока. Выжившие попадают в психиатрические клиники, оттуда в реабилитационные центры, где их просто изолируют от внешнего мира с целью отрезать доступ к наркотическим средствам. Лечение не найдено. Основную категорию незаконно потребляющих указанные средства и вещества составляют лица в возрасте от 20 до 35 лет. С течением времени указанная категория меняется лишь в сторону снижения, но не увеличения возраста, это вызвано одной причиной – высокой смертностью среди лиц, не медикаментозно употребляющих запрещенные вещества и их аналоги. В связи с тяжестью данной категории преступлений и наступающих в результате их совершения последствий, современный законодатель значительно ужесточил уголовную ответственность за совершение преступлений против здоровья населения и общественной нравственности в сфере незаконного оборота наркотических веществ.

- Судебная практика по уголовным делам показывает, что большинство преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, раскрываются.

- Да, техническое оснащение правоохранительных органов, оперативных отделов ОВД на достаточно высоком уровне. Прослушивание телефонных переговоров, детализации телефонных соединений, современные методы, используемые при проведении судебно-химических экспертиз, позволяют установить даже следовые количества наркотических средств на руках и предметах одежды, в составе смеси определяются минимальные количества наркотического средства. Вместе с тем, вес наркотического средства считается по весу всей смеси, учитывая, что для уголовной ответственности за сбыт наркотика не имеет значения вес и количество вещества – только факт его наличия, наказания исполнителям преступлений избежать не удается.