Адвокат Валерий Феньков: Федеральный судья Югов - не преступник, а жертва оговора алчных родственников

Высшая квалификационная коллегия судей 28 ноября этого года рассмотрит жалобу судьи Коркинского городского суда в отставке Сергея Югова и его адвоката Валерия Фенькова на решение квалификационной коллегии судей Челябинской области.

Четвертого апреля этого года ККС региона дала согласие на возбуждение в отношении Сергея Югова уголовного дела по признакам трех преступлений, предусмотренных статьей 135 УК РФ («Развратные действия»); частью 1 статьи 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»), частью 1 статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ»).

Сергей Югов и Валерий Феньков с таким решением квалификационной коллегии судей Челябинской области не согласились и обжаловали его в вышестоящую инстанцию - ВККС.

«Я уверен в невиновности своего подзащитного, а вот к его родственникам и следственным органам вопросов много», - подчеркнул адвокат.

Валерий Николаевич рассказал агентству «Урал-пресс-информ» о событиях, «благодаря» которым Сергей Витальевич Югов - опытный судья с безупречной репутацией и многообещающими карьерными перспективами - превратился в подозреваемого сразу в трех преступлениях. Жертвами слуги закона якобы стали его собственные племянницы. Общественность отреагировала ожидаемо. Судью надо линчевать. Оборотная сторона мало кого заинтересовала, как не заинтересовала и личность старшего брата судьи Александра Ашихмина, который решил «обличить» Сергея Югова, «предав огласке его грехи», лишь спустя несколько лет после якобы совершенных преступлений, все это время не брезгуя принимать от младшего брата помощь, как не побрезговал и присвоить его квартиры, сыграв на родственных чувствах.

А ведь с самого начала было понятно, что в действиях Александра Витальевича много странного и нелогичного. Почему он несколько лет молчал, зная, что его дочки в опасности, а потом вдруг неожиданного заговорил? Почему не разобрался с братом-педофилом по-мужски сразу, как только узнал о его наклонностях? А некорректность отцовской позиции по отношению к собственным дочерям, имена которых в связи с «приставаниями» дяди всплывали везде и всюду… И не по разу. Продолжать можно долго.

Отмечу, жители Коркино, знающие ситуацию изнутри, сочувствуют именно Сергею Югову. И обвинениям в его адрес как не верили, так и не верят. Когда общие знакомые братьев узнавали о напряжении в родственных отношениях, все прямо говорили: «Ашихмины потеряли курицу, которая несла золотые яйца». Вот и Валерий Феньков абсолютно уверен в невиновности федерального судьи в отставке, волею судьбы оказавшегося его подзащитным.

«Сергея Югова я знаю достаточно давно. Еще с тех времен, когда он пришел на должность заместителя прокурора города Коркино. Я вел уголовные дела, он курировал милицию. Претензий к нему у нас, адвокатов, не возникало. В необъективности Сергея Витальевича не мог обвинить никто. Даже когда он отказывал в иске моим клиентам, это было объективно. Всегда выдержанный, педантичный, абсолютно без червоточины. Среди судей Коркинского суда именно у него был самый лучший результат по качеству вынесенных решений», - рассказал Валерий Феньков.

Сергей Югов, с которым у Валерия Фенькова выстроились ровные рабочие отношения, обратился к нему за помощью в марте 2016 года, пояснив, что с родственниками вышел конфликт. Как оказалось, виноват в этом конфликте многострадальный «квартирный вопрос», который, как известно, испортил человека - и, увы, не одного.

Сначала же была семейная идиллия. Сергей Югов, уже взрослый на тот момент человек, искренне обрадовался, когда в его жизни появился старший брат: сводный, по отцу. О существовании Александра федеральный судья, которого воспитывала одна мама, даже не догадывался. Но факт родства принял сразу. Ашихмины и Юговы стали дружить семьями. Много времени проводили вместе. Сергей Витальевич никогда не приходил с пустыми руками, делал подарки, помогал финансово, возил детей в цирк и зоопарк.

В период тесного общения с семьей брата (это был 2011 год) Сергей Витальевич купил в кредит двухкомнатную квартиру в поселке Рощино Сосновского района. Ему хотелось жить в экологически чистом месте, так как на тот момент имелись серьезные проблемы со здоровьем.

О планируемой покупке Сергей Югов рассказал брату и его жене.

«Они, зная о моем здоровье, предложили оформить квартиру на ответчика Ашихмину Л.Н., заверив меня, что если я умру, то они за счет стоимости данной квартиры достойно похоронят меня и установят приличный надгробный памятник. Вместе с тем была договоренность с Ашихмиными о том, что если я передумаю, у меня появится другой взгляд на вышеперечисленные обстоятельства и я захочу распорядиться квартирой по-другому, в том числе в связи с улучшением своего здоровья, и если я буду жить, то Ашихмина Л.Н. по первому моему требованию переоформит право собственности на квартиру на мое имя», - написал Сергей Югов в своем исковом заявлении.

Договор купли-продажи был заключен первого сентября 2011 года. Покупателем значилась Людмила Николаевна. Стоимость квартиры в сумме более одного миллиона 700 тысяч рублей – от лица Ашихминой – оплатил Сергей Югов.

В ноябре 2012 года родственник из Екатеринбурга, которому Сергей Витальевич ранее давал деньги в долг на покупку однокомнатной квартиры в Коркино, сообщил, что вернуть их не сможет в связи с возникшими материальными трудностями, и предложил передать Сергею Югову право собственности на эту квартиру, таким образом вернув долг. Ашихмины снова были тут как тут. И вновь предложили Сергею Витальевичу оформить квартиру на имя Людмилы Николаевны – на таких же условиях, как и в случае с рощинским жильем. Югов снова согласился – брату и его жене он безоговорочно доверял.

В конце 2014 года федеральный судья выздоровел, и мысли о скорой смерти ушли. Он предложил Ашихминым выдать ему доверенность на право распоряжения квартирами, однако ответчица Людмила Николаевна под разными предлогами отказывалась идти к нотариусу.

«В июле 2015 года Александр заявил мне, что, если я не откажусь от своих притязаний на собственные квартиры, которые принадлежат ответчику - его жене - только формально, он сделает все, чтобы я потерял работу федерального судьи, в должности которого я до девятого января 2018 года состоял в Коркинском городском суде, подвергнет меня обвинениям в якобы совершенных аморальных и противоправных действиях», - сообщает в своем иске Сергей Югов.

Далее он пишет:

«Впоследствии, в 2016-м году, с этой целью супруг ответчицы и третье лицо по делу – Ашихмин А.В. – организовал мою травлю, лживо обвиняя меня сначала в развращении его дочери Ашихминой Ю.А. (на тот момент совершеннолетней) в несовершеннолетнем возрасте, направляя во всевозможные инстанции различные заявления в отношении меня о том, что в Коркинском городском суде работает преступник».

В 2016 году, проведя проверку по заявлению Александра Ашихмина о совершении Юговым развратных действий в отношении его дочери Юлии, следственные органы в возбуждении уголовного дела отказали – за отсутствием события преступления (как уточняет Валерий Феньков, таких отказов было четыре). Сама девушка многократно говорила, что никаких отношений с дядей у нее никогда не было. И даже нецензурно выражалась в адрес отца, придумавшего всю эту ужасную ложь, которая била не только по его брату, но и по юной дочке с неокрепшей психикой.

11 апреля 2016-го года Александр Ашихмин и его дочь Юлия письменно принесли извинения Сергею Югову, признав претензии к нему необоснованными. Речь шла как о передаче дядей кальяна племяннице, в чем Ашихмин публично обвинил младшего брата (с этого он начал травлю федерального судьи), так и о возникших у Александра Витальевича предположениях о наличии сексуальных отношений между Сергеем Юговым и Юлией Ашихминой. Это подтверждено документом – соглашением, подписанным отцом и дочерью Ашихмиными и Сергеем Юговым, принявшим их извинения.

После того как летом прошлого года Сергей Югов обратился в Сосновский районный суд с первоначальным иском к Людмиле Ашихминой о возврате неосновательного обогащения, прекращении права собственности и признании права собственности на объекты недвижимого имущества, Александр Ашихмин стал обвинять младшего брата в совершении развратных действий уже в отношении другой своей несовершеннолетней дочери - младшей Ирины. Неутомимый жалобщик, Ашихмин снова начал направлять заявления порочащего характера во всевозможные инстанции, желая потопить федерального судью. Думал ли он в этот момент о своих дочерях и их репутации?!

Вернемся к иску Сергея Югова. В 2017 году следственные органы провели доследственную проверку по его заявлению, в котором он просил привлечь супругов Ашихминых к уголовной ответственности, в том числе за мошенничество с жильем. Во время проведения доследственной проверки Александр Витальевич и Людмила Николаевна признали: денег на покупку квартир у них не было, за жилье платили не они. Ашихмины предложили Югову передать ему право собственности на обе квартиры путем заключения договоров через органы Росреестра по Челябинской области, а впоследствии – по решению суда.

В связи с этим органы следствия уголовное дело в отношении Ашихминых возбуждать не стали – за отсутствием в их действиях состава преступления. Сергею Югову предложили истребовать у Людмилы Николаевны квартиры в гражданско-правовом порядке.

Воодушевленная отказом следственных органов в возбуждении уголовного дела, Ашихмина решила квартиры настоящему владельцу не отдавать. В настоящее время Сергей Югов при помощи адвоката Валерия Фенькова пытается вернуть их через суд Сосновского района, который ранее уже выносил решение в пользу Сергея Витальевича по двушке в поселке Рощино (решение отменил Челябинский областной суд).

Вот такая оборотная сторона этого запутанного дела.

Что касается инкриминируемой Сергею Югову статьи 151 УК РФ: Валерий Феньков уверяет, что за два года следственной проверки его подзащитному не задавали ни одного вопроса по этой теме. В деле нет ни единого протокола допроса относительно того, угощал ли Сергей Витальевич своих юных племянниц спиртным или одурманивающими веществами (по заверениям Валерия Фенькова, бывший федеральный судья не курит и совсем не пьет).

Кроме того, адвокат Сергея Югова представил агентству «Урал-пресс-информ» оригинал обращения семьи Ашихминых на имя президента Российской Федерации Владимира Путина, где они рассказывают, что на них оказывают давление следственные органы, заставляя оговаривать Югова. Обращение подписывают все члены семьи Ашихминых, включая младшую дочь Ирину.

Валерий Феньков считает, что следствие устроило в отношении федерального судьи настоящий беспредел. Например, следователь по фамилии Фролов, не имея постановления о возбуждении уголовного дела, не имея разрешения квалификационной коллегии судей на проведение следственных действий в отношении судьи как спецсубъекта, пришел к Сергею Югову и попросил осмотреть его квартиру - по сути, это был обыск без ордера. Федеральному судье нечего было скрывать, и он спокойно пустил представителей следственных органов к себе домой. Те изъяли постельное белье Югова и компьютер - для проверки на предмет порнографических материалов.

Валерий Феньков верит, что дело в отношении его подзащитного в конечном итоге будет прекращено за отсутствием событий преступления. Тогда, предполагает адвокат, фигурантами уголовных дел могут стать уже представители органов следствия - как выполнявшие, так и отдававшие незаконные приказы в отношении федерального судьи.

"Почему вообще возникло такое развитие событий? Потому что мы стали писать президенту РФ, генпрокурору, руководителю следственного комитета Бастрыкину. Отправили обращение и в Екатеринбург - надзирающему за СКР органу. Мы писали о незаконности принятых решений и произведенных следствием действий: в отношении Ашихмина, оговорившего федерального судью, назвавшего его педофилом, должны были провести следственную проверку и возбудить уголовное дело за клевету, тем более что речь идет о преступлении в отношении должностного лица федерального уровня, - подчеркнул Валерий Феньков. - Я больше скажу. Ашихмин - человек сильно пьющий. И в состоянии опьянения он говорил своим знакомым, что ищет исполнителя убийства своего младшего брата. Югову об этом говорили общие знакомые. Я лично поехал и написал заявление на имя начальника отдела ФСБ России по городу Копейску (отдел курирует и город Коркино - прим.) о том, что в отношении Сергея Югова может быть совершено преступление. Привез туда свидетеля, жителя города Коркино (его зовут Иван), который рассказал, как Александр Ашихмин склоняет его найти убийцу. В связи с этим, кстати, уволили майора Девятова, потому что я представил доказательства: Девятов о действиях Ашихмина по организации убийства знал, но ничего не предпринял. В результате сотрудники ФСБ разработали оперативное мероприятие, подослав своих людей к Ашихмину. И он им подтвердил, что нужен исполнитель. Только сказал, что денег расплатиться у него нет, и предложил взять за исполнение заказа коркинскую квартиру. Те настаивали, что за работу нужны именно деньги. А у Ашихмина их нет. Он пьет, а сейчас и не работает (недавно попал под сокращение). Одним словом, оперативное мероприятие сорвалось. И Ашихмина никто не наказал. А когда встал вопрос о проверке этого факта, в ФСБ заявили, что к ним никто не обращался. Хотя туда лично ездил и сам Югов, просил помочь, защитить его жизнь".

Валерий Феньков рассказал также, что многие его клиенты говорят: когда Югов работал в суде города Коркино, было больше объективности и справедливости при вынесении судебных решений. С работы, кстати, Сергей Витальевич уволился сам, написав заявление об уходе после более десяти лет безупречной службы на страже закона. Устал от всех этих событий.

Еще один момент, который, увы, к делу не пришьешь. Сергей Югов добровольно прошел полиграф. Исследование показало: он чист. А вот Ашихмин от прохождения полиграфа отказался, не отпустил и своих дочерей. Потом Валерию Фенькову и его подзащитному было сказано, что если бы Сергей Витальевич прошел полиграф раньше, результат представили бы Александру Бастрыкину. Но этого не случилось, и механизм был запущен, машина по уничтожению человека заработала в полную силу. И последнее. Оказалось, что Александр Ашихмин ранее судим за грабеж. Приговор ему выносил Коркинский городской суд. Югов о судимости брата не знал.

"Ашихмин до конца юлил и вертелся. И только в суде признал свою вину в том, что вместе с подельником ограбил человека, чтобы выпросить снисхождение", - рассказал Валерий Феньков.

Точку в этом сложном и запутанном деле поставит Высшая квалификационная коллегия судей, на объективность которых адковат Сергея Югова очень надеется. В случае если решение будет вынесено не в пользу бывшего федерального судьи, Валерий Феньков будет его обжаловать- в вышестоящие инстанции. Их две. А значит у Сергея Югова, который чувствует за собой правду, есть дополнительные шансы вернуть свое доброе имя.