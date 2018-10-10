О «доме на площади» и соседях из «светлого прошлого»

Эта история о том, как лауреаты премии «Светлое прошлое» оказались соседями.

Патриотизм может стать национальной идеей. И хотя у патриотизма много составляющих, много смыслов, все они могут быть сведены к следующему. Патриотизм, как весы, состоит из двух «чаш». На одной складывается все, чем можно и нужно гордиться в данном городе и крае, а на второй – чего нужно стыдиться. Задача власти и общественных структур, чтобы вторая чаша не перевешивала.

Речь в этих заметках пойдет о «заполнении» первой «чаши», об уникальном опыте, который уже десять лет существует в Челябинской области. По инициативе уроженца Челябинска, барда Олега Митяева здесь вручается народная премия «Светлое прошлое». Ей отмечаются известные земляки, кто прославляет Россию и свою малую родину в культуре, искусстве, спорте, общественной деятельности. Премия вручается раз в году в Челябинске, лауреаты получают бронзовую статуэтку кентавра со звездой в груди Эрнста Неизвестного, чьи семейные корни также были связаны с Южным Уралом.

Среди лауреатов «Светлого прошлого» были чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и «уральская молния» конькобежка Лидия Скобликова, космонавты Максим Сураев и Михаил Корниенко, всего уже более ста человек. Встреча с каждым из лауреатов – это повод для гордости. Странно, что подобной премии нет в других регионах Урала и страны. Попробовали «запустить» ее в соседней Свердловской области, но почему-то дело не пошло.

Премия дает возможность сконцентрировать известных и знаменитых людей на территории одного региона – Челябинской области. И это оказывается важным и для них самих, и для жителей Челябинской области. Гости из «светлого прошлого» подчеркивают, что пока летели вместе в самолете в Челябинск, думали о том, сколько интересных людей дал стране Южный Урал. И это были для них особые чувства.

Такие же чувства испытали я, когда сделал открытие – трое лауреатов премии «Светлое прошлое» жили в одном челябинском доме.

Есть такой дом – «дом на площади», его знает каждый челябинец, потому что находится он на главной площади города – площади Революции. Дом был построен перед Великой Отечественной войной, его называют челябинским «домом на Набережной», потому что в нем, как и в доме московском, жило немало знаменитых людей.

И вот – трое лауреатов «Светлого прошлого». Они не были знакомы и жили в этом доме в разные годы. Но вот, спустя годы, их имена объединила премия и людская память.

…Шла церемония вручения народной премии «Светлое прошлое». Народный артист России Александр Пороховщиков тоже получил своего «Кентавра». Стоя на сцене театра драмы, он с трудом сдерживал слезы. Он вернулся в город детства и юности, где не был 40 лет.

«Из Москвы в 1946 году мы уехали в Магнитогорск, где отчима назначили главным архитектором, - вспоминал актер. - В Магнитке жили до 1953 года. Когда Сталин умер, перевелись в Челябинск».

В Челябинске отчима назначили главным архитектором, поселилась семья в «доме на площади». Здесь будущий актер закончил школу и несколько курсов медицинского института, затем семья переехала в Москву. Там началась новая уже актерская жизнь.

Он хотел непременно взглянуть на дом, где когда-то жила их семья, вспоминала челябинская журналистка Лидия Садчикова.

Из окна квартиры, примыкающей к той, которая принадлежала семье Дудиных-Пороховщиковых, выглянула пожилая женщина. «А я вас помню», — сказала она, и у Пороховщикова снова глаза наполнились слезами.

Человек, игравший «железных» чекистов, белогвардейских офицеров, мафиози, оказался на самом деле душевно тонок и чувствителен.

Александр Пороховщиков снялся в десятках кинофильмов. Среди них – «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова, «Завещание профессора Доуэля», «Наследница по прямой», «Два долгих гудка в тумане», «С любимыми не расставайтесь», «И ты увидишь небо», «Звезда пленительного счастья», «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Гори, гори моя звезда».

Живя в Челябинске, он, наверное, еще не думал о кино. Но этот период жизни оказался для него дорогим временем. Это стало понятно во время его приезда в Челябинск.

Галина Щербакова стала знаменита после повести «Вам и не снилось», фильм по которой посмотрело более 30 миллионов человек.

Я написал ее мужу Александру Сергеевичу Щербакову письмо с просьбой рассказать о челябинском периоде жизни известной писательницы. Он откликнулся на мою просьбу и прислал эти заметки Галины Щербаковой. «Посылаю Вам подборку отрывков из книги Галины «И вся остальная жизнь», – написал Александр Сергеевич.

«Жили мы в школе. Муж преподавал в ПТУ и в школе вел уроки психологии и логики. У нас собралась славная компания, в ней были и молодые ребята-журналисты. И они переманили меня в газету. Писала я какие-то заметки, они сразу пошли, меня всерьез хотели взять в штат.

И вот однажды прихожу в редакцию, сидит какой-то мальчишка, которого я не знаю. И мне говорят: на работу мы тебя не возьмем, потому что на это место берут вот этого парня — Щербакова. Он был специалист, оканчивавший факультет журналистики Уральского университета и, конечно, подходил лучше. Нас тут же познакомили, и у нас с Щербаковым начался бурный роман. Закончилось это тем, что мы с ним уехали в Ростов.

В Челябинске я прожила почти 10 лет. И когда меня спрашивают, что для вас Челябинск? — отвечаю: самые основополагающие годы моей жизни. Во-первых, я там получила профессию — стала журналистом. Во-вторых, я там нашла любовь. А что еще надо женщине?».

Провинция – не рай небесный, говорила писательница. Но, спустя годы, жизнь в Челябинске вспоминалась ей очень светло. «Я пытаюсь анализировать – почему? И думаю, это связано с тем, что эвакуированная в годы войны интеллигенция, особенно ленинградская, осела в Челябинске. Сразу после войны это была единая каша, в которой люди пытались выжить. А когда я приехала в 50-е годы, то уже началось что-то образовываться… Стал строиться оперный театр, возник дивный симфонический оркестр. Я все думала: откуда это? Челябинск – достаточно провинциальный город, почему здесь так легко все это появляется?.. Дрожжи, которые остались после эвакуации, дали замечательные всходы».

Такие воспоминания оставила о Челябинске писательница. Мне было трогательно читать их, открывая для себя новые детали жизни и быта родного города. Особенно, зная, что с Галиной Щербаковой мы жили в одном доме – доме на площади, хоть и в разное время. И работали в одной молодежной газете, тоже в разное время. О челябинском периоде жизни знаменитой писательницы помнят земляки. Она стала лауреатом народной премии «Светлое прошлое».

«Мы уехали из Челябинска в 1960 году и больше там не были, - написал мне Александр Сергеевич. - Галина не смогла приехать за Кентавром на церемонию «Светлого прошлого» из-за болезни. Олег Митяев попросил Викторию Токареву приехать и получить за коллегу награду. Та это сделала и, возвратившись в Москву, передала ее Галине.

Когда вспоминают про знаменитых жителей «дома на площади», то сейчас называют и имя моего младшего брата. Игорь Белковский стал известным портретистом уже в Москве. Стал там академиком живописи, обладателем золотой медали Российской академии художеств, а на родине- лауреатом премии «Светлое прошлое».

Кстати, среди юношеских работ будущего живописца есть несколько этюдов, сделанных из окна этого дома. Один этюд, названный «Золотой дождик», вошел в альбом «Челябинск глазами художников».

Конечно же, это далеко не полная история, связанная с этим «домом на площади». Этот дом, как кирпич, как фундамент, на котором построен облик всего архитектурного ансамбля центра города. Дом, который давно стал визитной карточкой Челябинска. А также делают его знаменитым и люди, жившие и живущие в нем.

Жители этого дома –каждый по-своему - вписали свою страницу в историю города, а порой и страны. А все вместе они просто соседи. Память о них хранят и стены этого дома, и жители Челябинска.