9 мая на Урале отметят знаменательную дату в истории Великой Отечественной войны. Ровно 75 лет назад 9 мая 1943 года состоялись проводы на фронт бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса.

Сейчас о том дне и тех событиях в Челябинске напоминает монумент танкистам-добровольцам. Установленный как раз на месте, где они давали клятву землякам. Фигура танкиста символична: он стоит на башне танка в шлеме, но еще в рабочем фартуке.

Накануне очередного праздника Красной Армии в феврале 1943 года с Урала в Государственный комитет обороны было направлено письмо. В нём первые секретари Свердловского, Молотовского/ Пермская область / и Челябинского обкомов партии просили разрешения сформировать добровольческий танковый корпус.

А уже через несколько дней из Москвы пришла телеграмма от Сталина: «Ваше предложение о формировании особого Уральского танкового добровольческого корпуса одобряется и приветствуется. Дано распоряжение Главному автобронетанковому управлению оказать Вам помощь в подборе комсостава».

Характерна публикация, вышедшая в начале 1943 года в газете «Уральский рабочий». Она называлась «Танковый корпус сверх плана»: в материале производители танков обещали отчислять часть зарплаты на оснащение танкового корпуса оружием и обмундированием. Так и случилось: все, вплоть до пуговиц, покупали на «рабочие деньги».

В каждой из трёх областей Урала предстояло сформировать по одной танковой бригаде. Для них челябинцы должны были изготовить 74 танка, набрать и за месяц обучить около трех тысяч бойцов. Причем, все это нужно было сделать сверх плана. А каким был план во время войны и что могло быть за его невыполнение говорить не надо…

За полторы недели марта было подано почти пятьдесят тысяч заявлений стать бойцами-танкистами. Но происходившее было действительно сверх плана. А план на всех военных заводах, откуда предстояло набрать бойцов, выполнять было нужно. Поэтому руководители предприятий не стремились отпускать на фронт своих рабочих. В итоге в Челябинске было набрано около трех тысяч человек, из них около трехсот были с тракторного завода, где собирались танки для формировавшейся бригады.

На озере Смолино в марте 1943-го разместились подразделения танковой бригады. Здесь проходило обучение будущих танкистов.

Добровольцев на фронт собирали всем миром: люди приносили продукты, тёплые вещи, полотенца, носки, портянки.

9 мая 1943 года на площади перед челябинским главпочтамтом состоялся исторический митинг, на котором бойцам был зачитан наказ от трудящихся Южного Урала.

Автором текста наказа стал троицкий писатель Анатолий Климов. После утверждения текста в обкоме, было изготовлено большое количество типографских копий. В итоге под текстом наказа поставили подписи 1 миллион 257 тысяч человек - практически всё взрослое население области.

Клятва бойцов, командиров и политработников Уральского добровольческого танкового корпуса.

- Уральцы, родные наши! Нам, сынам своим, поручаете вы защиту Советской Родины, свободы и независимости Отечества, - говорилось в клятве бойцов, командиров и политработников Уральского добровольческого танкового корпуса.

В ней говорилось: вы доверили нам повести грозные боевые машины на врага. Вы создавали их, недосыпая ночей, напрягая свою волю и силы свои. В броне наших танков, в наших пушках и автоматах ваша мысль и энергия, ваша неукротимая ненависть к детоубийцам, ваша всепобеждающая страсть и уверенность в победе.

Свой первый бой уральские танкисты приняли в конце июля 1943 года во второй фазе Курской дуги, вошедшей в историю как самая страшная танковая битва. Посмотрите киноэпопею «Освобождение» про танковую битву, чтобы понять, что там было.

За годы войны танковая часть стала прославленной, дошла до Берлина и Праги. Героями Советского Союза стали 38 гвардейцев-уральцев, еще 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами ордена «Славы» III степеней.

9 мая 1945 года во время Пражской операции первым в Прагу вошел танк под командованием гвардии лейтенанта И. Г. Гончаренко. В бою за мост через Влтаву танк Гончаренко был подбит, а сам Гончаренко погиб. В память об этом в столице Чехословакии поставили памятник с танком, который в ходе «бархатной революции» в конце 1980-х годов был демонтирован с постамента.

За два года участия в Великой Отечественной войне Уральский добровольческий танковый корпус прошел от Орла до Праги свыше 5500 километров, из них с боями – 2000 км.

Корпус освободил от гитлеровских захватчиков сотни городов и тысячи населенных пунктов, десятки тысяч людей вызволил из гитлеровского рабства.Уральскими танкистами в мае 1945 года был освобожден из концлагеря премьер-министр Франции Джолио Элиот с супругой. Было захвачено и уничтожено 1 220 танков и самоходных установок, 1 100 орудий разных калибров, 2 100 бронемашин и бронетранспортеров, уничтожено более 90 тысяч солдат и офицеров противника, 44 тысячи гитлеровев взято в плен.

Было еще одно название у уральских танкистов, данное фашистами - «дивизия чёрных ножей». Потому что танкисты – от рядового до командира – владели спецножами, которые для них специально изготовили златоустовские оружейники.

Об уникальности судьбы уральского корпуса уже после войны скажет Николай Патоличев, руководивший обкомом партии в Челябинске в годы войны: здесь соединились несколько начал патриотизма, важных для победы. Это – добровольность. Это – сверхплановость. Это – формирование его на народные средства, собранные всем миром.

КСТАТИ. В Челябинской области появится День Уральского добровольческого танкового корпуса. Подобный день есть в Екатеринбурге. Он называется День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Его отмечают 11 марта. Какого числа будет отмечатьсяподобный день на Южном Урале пока неизвестно. Но что такой праздник появится, подтвердил и председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш.

И еще. Исторические «экспонаты» Челябинского тракторного завода – танки Т-34 и ИС-3, а также артсамоход времен Великой Отечественной войны ИСУ-152 возглавят колонну боевых колесных и гусеничных машин, которая пройдет в Челябинске в День Победы на торжественном построении в честь 73-й годовщины Победы.

Это единственные в регионе образцы бронетанковой техники военного периода, которые сегодня на ходу.

Уже стало аксиомой: «живая» бронетехника на парадах производит большее впечатление, чем танки, застывшие на выставках и постаментах. Подмечено: на ходу каждый из легендарных образцов становится настоящим олицетворением истории Танкограда. Так будет и в этом году.

Партнер проекта - ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» – крупнейший универсальный банк Южного Урала, основанный в 1990 году. Одно из главных преимуществ Челиндбанка – территориальная близость к клиенту: филиалы и дополнительные офисы Банка работают почти в трех десятках уральских городов. По ключевым показателям деятельности Челиндбанк входит в десятку крупнейших кредитно-финансовых учреждений УрФО.По итогам 2017 года он вошел в топ-100 банков РФ по размеру активов, собственного капитала и прибыли.