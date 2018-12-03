В Челябинске с размахом отметили юбилей городского КВН

В эту пятницу, 30 ноября, в челябинском Дворце спорта «Юность» прошел музыкальный фестиваль «Снежные Буераки», посвященный 25-летию городского КВН. Своими выступлениями зрителей порадовали известные команды «Уездный город», «Луна», «Союз» и «Плюшки имени Ярослава Мудрого».

На сцене встретились как действующие, так и бывшие участники КВН. Ведущими фестиваля стали известные артисты Станислав Ярушин и Татьяна Морозова. Гвоздем программы стало выступление сборной команды «Легенды Челябинского КВН»: в нее вошли представители коллективов «Сити-джем», «Формула 1», «ЧИПС», «Контора» и «МЫС Челябинска». Многие коллективы выступают на сцене уже второй десяток лет. Так, «старожил» фестиваля, команда «Уездный город», в феврале отметит 20-летний юбилей.

«У меня сейчас ощущение полного дежавю: мы попали в привычную нам теплую атмосферу. Не знал, что все это время в «Юности» не было «Снежных буераков». Такое ощущение, что они проходят здесь каждый год. Но в наше время юмор был смелее: мы острее шутили на тему политики и социальных проблем»,– отмечает капитан команды «Уездный город» Сергей Писаренко.

По мнению участников, по своей сути номера КВН стали ближе к театральным, нежели к репризным: упор в них сделан именно на актерскую игру. Однако музыкальные постановки не ушли на второй план – они органично смотрелись среди творческих сценок. На их фоне ярко выделилось выступление детской команды «Козырь»: ребята метко и остроумно раскрыли молодежную тему, чем привлекли к себе внимание зрителей. Кстати, один из участников коллектива, Александр Деринг, в ноябре выступал на Кубке мэра Москвы в составе Всероссийской Юниор-лиги КВН «Детский КВН».

От детей не отставали и взрослые. Зрителям пришелся по вкусу эффектный номер омской команды «АГАР»: сценка с двумя апатичными медсестрами никого не оставила равнодушным.

«Этот фестиваль для нас – значимое событие. Когда-то давно мы не раз выступали на нем, и теперь нам особенно приятно оказаться на нем вновь, но уже в качестве «легенд». Радует и обилие знакомых лиц, которых мы не видели очень давно», – делится впечатлениями участник команды «Луна» Илья Полежайкин.

Фестиваль прошел при поддержке Правительства Челябинской области и Администрации города.

Михаил Бычков