Артисты челябинского балета покажут Израилю свою «Баядерку»

Артисты челябинского балета уехали на гастроли в Израиль. В течение двух дней, 22 и 23 ноября, поставленным в столице Южного Урала спектаклем «Баядерка» будут наслаждаться жители и гости Тель-Авива (яркое действо развернется на сцене «Гейхал а-Тарбут»).

Рожденную в Челябинске «Баядерку» также покажут в городах Хайфа («Аудиториум»), Беэр-Шева (центр сценических искусств) и Иерусалим («Театрон Иерушалаим»).

Как отмечают в пресс-службе театра оперы и балета имени Глинки, полную сценическую версию балета Людвига Минкуса в Израиле представят впервые.

Интересно, что в Израиль челябинская балетная труппа отправилась сразу после итальянских гастролей на фестивале «Русские сезоны».