Челябинцев ожидает Пушкинская неделя

Центральная библиотека имени Пушкина готовит для горожан праздничную Пушкинскую неделю. Челябинцы познакомятся с коллекцией книг редкой Пушкинианы, пройдут квест «Там на неведомых дорожках» и даже прочитают стихи Пушкина на разных языках.

Праздничная программа начнется четвертого июня. Она будет приурочена к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина и 70-летию с момента присвоения имени великого поэта одной из крупнейших библиотек города.

Организаторы Пушкинской недели представят книжно-иллюстративные экспозиции «Ровесник любому поколению. Пушкину 220!», «Пушкин в редких книгах», «Пушкинский театр» с лучшими изданиями библиотечной пушкинианы. Об этом сообщают организаторы Пушкинской недели.

Четвертого июня в 10:30, в День пушкинской сказки, юных читателей ждут творческие площадки квеста «Там на неведомых дорожках». Занимательные игры, творческие мастер-классы, увлекательные литературные викторины помогут ребятам проверить свои знания.

В 12:00 состоится литературный экскурс по страницам периодических изданий акция «Журнальный интерес», с занимательными настольными играми-бродилками и викторинами для взрослых.

Вечером экскурсоводы-краеведы приглашают челябинцев совершить бесплатную пешеходную экскурсию «С именем Пушкина» и узнать интересные исторические факты об объектах, названных в честь великого поэта. Сбор экскурсионной группы – в 18:00 на крыльце Театра драмы имени Орлова.

Пятого июня в 13:00 на встрече общества «Книжников» участники подискутируют на тему «Воспитание Пушкиным», наметят планы летнего «дачного» чтения.

Кульминацией праздничной недели станет шестое июня – Пушкинский день России, день русского языка, который откроется экскурсиями «Редкая Пушкиниана в фонде библиотеки».

В 12:00 в Литературной гостиной в рамках фестиваля «#ПушкинWorld» зазвучат переводы стихов великого поэта на языках народов разных стран. Студенты Института лингвистики и международных коммуникаций (ЮУрГУ) прочитают творения поэта на родных языках: арабском, китайском, французском и т.д. Участники фестиваля познакомятся с памятниками Пушкину, которые воспевают великого гения в различных уголках мира, увидят графический образ стихов: китайскую каллиграфию и арабскую вязь, поздороваются за руку с самим поэтом.

В 13:00 состоится встреча пушкинистов, которую откроет концертная программа «Веселое имя Пушкин» в авторском исполнении Татьяны Арабян. Прозвучат литературно-музыкальные романсовые композиции, эпиграммы и другие послания поэта друзьям.

В 14:00 состоится поэтический вернисаж совместно с Немецким культурно- образовательным центром «Вся палитра пушкинского слога: Читаем Пушкина и Гете на русском и немецком языке»; затем студенты Челябинского техникума текстильной и легкой промышленности (Копейский филиал) покажут мастер-класс «Уездной барышни альбом», ведь в XIX веке модно было вести личные альбомы, в которые записывались стихи, романсы, умные изречения и веселые эпиграммы, рисунки и художественные элементы, подчеркивающие романтический возраст владелицы.

Завершиться литературная неделя восьмого июня оржественным выходом участников традиционного Пушкинского пикника: вновь будут звучать стихи поэта, романсы и праздничный танцпол – реконструкция XIX века.