Челябинцев в Молодежном театре ждет «Идиот», но чеховский
Молодежный театр Челябинска приглашает горожан на открытую репетицию спектакля «Идиот», но не по Достоевскому. На самом деле это пьеса Антона Чехова «Иванов», но режиссер Иван Миневцев решил связать воедино Чехова и Достоевского, их философию, понимание русской души.
Репетицию Иван Миневцев проведет в среду, десятого апреля, в 18 часов. Актеры впервые выйдут на большую площадку после двух месяцев работы в репетиционном зале. На сцене, в декорациях, они начнут осваивать пространство будущего спектакля. Зрители увидят, как режиссер работает над постановкой, узнают, в чем заключается его метод, и смогут задать вопросы.
Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Молодежного театра, желание поставить пьесу «Иванов» возникло у Ивана Миневцева десять лет назад, еще до поступления в ГИТИС. Когда появилась возможность реализовать свою идею в театре, сформировался замысел - соединить великих мастеров слова.
Пьеса «Иванов», первая в творчестве Антона Чехова, была написана в 1887 году. Годом позже вышла вторая редакция, в которой автор изменил финал: Иванов в нем не умирает от сердечного приступа, а стреляется. Иван Миневцев по-своему решает финальную сцену.
Над спектаклем работает команда профессионалов: художник по костюмам Варвара Иваник (ученица мастерской Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича), композитор Константин Хазанович (один из лучших джазовых музыкантов Санкт-Петербурга). За световую партитуру отвечает главный художник Молодежного театра Антон Сластников.
Вход на открытую репетицию бесплатный. Чтобы стать участником события, необходимо зарегистрироваться здесь.