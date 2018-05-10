Челябинцы познакомятся с творчеством знаменитого хора – юбиляра

В Челябинском Концертном зале имени Сергея Прокофьева завтра, 11 мая, в продолжение всероссийского проекта «Виртуальный концертный зал» состоится встреча с Государственным академическим Воронежским русским народным хором имени К.И. Массалитинова. По случаю 75-летия знаменитого хорового коллектива ему предоставлена столичная сцена Концертного зала им. П.И. Чайковского, откуда и будет транслироваться его выступление.

Помимо юбилея самого хора его концерт посвящён и Дню Победы. Ведь Воронежский хор был основан в 1943 году, когда город был ещё занят немецкими войсками.

«Художественный руководитель певческого коллектива Константин Массалитинов объединил вокруг себя коллектив местных талантов, которые взяли на себя задачу познакомить публику страны с многовековыми традициями фольклора Юга России, рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова. - Воронежский хор своим творчеством стремится поддержать и развить интерес аудитории к историческому прошлому и культурным традициям родного края, где хоровое народное пение переродилось в форму профессионального исполнительства. Используя современные обработки, он доносит до зрителей неповторимую красоту народных мелодий, демонстрирует задор русских плясок. Хор известен особой манерой пения, характерным звучанием низких женских голосов, насыщенных мягким бархатным тембром. На сцене вокальные номера органично сочетаются с вокально-хореографическими и танцевальными постановками. Красочное действо сопровождает оркестр русских народных инструментов. 75-летний юбилей уникальный ансамбль отмечает, представляя лучшие вокальные и танцевальные номера из своего обширного репертуара».

Концертная программа прославленного коллектива будет представлена челябинцам в рамках проекта Министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал», благодаря которому музыка, танец и художественное слово преодолевают любые расстояния. Так что получить бесплатный доступ к лучшим образцам академического музыкального искусства может каждый желающий от Хабаровска до Севастополя.

Вход на концерт-трансляцию свободный.