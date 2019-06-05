Челябинку наградили медалью «Александр Пушкин 220 лет»

Документовед главного управления юстиции Челябинской области Татьяна Григорович награждена юбилейной пушкинской медалью за вклад в развитие русской культуры и литературы.

Награждение состоялось в здании Правительства Москвы. Медаль «Александр Пушкин 220 лет» учреждена Российским союзом писателей. Изготовлена из серебра и покрыта золотом. Она имеет статут общественной награды, которая вручается за вклад в развитие русской культуры и литературы.

Медаль «Александр Пушкин 220 лет» вручали участникам изданий «Антология русской поэзии» и «Антология русской прозы». Туда вошли произведения наиболее значимых авторов современной литературы.

Как сообщает пресс-службы главного управления юстиции региона, два стихотворных произведения Татьяны Григорович опубликованы в «Антологии русской поэзии» 2018 года. Она оказалась самым молодым автором, вошедшим в сборник.