Челябинку наградили медалью «Александр Пушкин 220 лет»
Документовед главного управления юстиции Челябинской области Татьяна Григорович награждена юбилейной пушкинской медалью за вклад в развитие русской культуры и литературы.
Награждение состоялось в здании Правительства Москвы. Медаль «Александр Пушкин 220 лет» учреждена Российским союзом писателей. Изготовлена из серебра и покрыта золотом. Она имеет статут общественной награды, которая вручается за вклад в развитие русской культуры и литературы.
Медаль «Александр Пушкин 220 лет» вручали участникам изданий «Антология русской поэзии» и «Антология русской прозы». Туда вошли произведения наиболее значимых авторов современной литературы.
Как сообщает пресс-службы главного управления юстиции региона, два стихотворных произведения Татьяны Григорович опубликованы в «Антологии русской поэзии» 2018 года. Она оказалась самым молодым автором, вошедшим в сборник.
«Для меня огромная честь посетить данную церемонию и стать частью этого мероприятия. Сколько же в нашей стране талантливых писателей и поэтов! Мне было очень приятно сидеть рядом, не побоюсь этого слова, с великими людьми. Мне есть к чему стремиться», - говорит Татьяна Григорович.