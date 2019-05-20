Челябинск принимает международной поэтический фестиваль

Челябинская центральная библиотека имени Пушкина в третий раз принимает ежегодный международный фестиваль современной поэзии MyFest, созданный в 2015-м году поэтом и издателем Даной Курской. Ее родной город - Челябинск - появился на карте фестиваля в 2017-м.

В субботу, 25-го мая, в библиотеке пройдет седьмой, заключительный день фестиваля - «По имени Солнце». В нем примут участие около 30-ти поэтов уральского региона и гостей из столицы. Авторы прочитают и собственные поэтические подборки, и стихи друг друга, а также ответят на вопросы публики.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» заведующая отделом Центральной библиотеки имени Пушкина Ольга Солодовникова, челябинцы услышат стихи, написанные с неподдельной искренностью, отличающиеся яркой индивидуальностью, проникнутые личностью поэтов, смогут понять и оценить, как слышат и чувствуют молодые авторы свое время и пространство

Встреча состоится в Пушкинском зале в 15 часов.