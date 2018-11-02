Челябинская публичка и Костанайская "толстовка" развивают сотрудничество

Плодотворное сотрудничество между Челябинской областной универсальной научной библиотекой и Костанайской областной библиотекой имени Л. Толстого набирает обороты.

Южноуральские специалисты библиотеки разработали новую площадку для обмена опытом с казахстанскими коллегами - “Встречи на границах”. Ее главная цель – создание и размещение электронных коллекций, раскрывающих культурно-исторические связи народов Казахстана и России.

В октябре прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя библиотеками. Это дало толчок для обсуждения новых тем в работе «островков культуры» - краеведческой деятельности библиотек, проблемы формирования библиотечных фондов, использования новых технологий и обучения библиотечных специалистов медийной грамотности.

«С 2015 года наша библиотека успешно реализует проект “Встречное движение”. В этом году мы расширили его рамки, – рассказала директор «публички» Наталья Диская. – Мы будем обмениваться опытом между челябинскими и костанайскими специалистами».

Одна из новинок совместного проекта – организация телемостов. Первый такой телемост между библиотеками прошел седьмого мая этого года. Главные темы разговора – опыт работы литературных центров двух стран с поэтами и творческой молодежью, издательская и проектная деятельность библиотек.

Почетными участниками телемоста стали поэты, писатели, прозаики, представители Челябинского отделения Союза писателей России, члены Союза писателей Казахстана, ученые, общественные и профсоюзные деятели и многие другие. Литераторы Челябинска и Костаная поделились своими творческими замыслами и прочли авторские произведения.

В октябре этого года, во время завершающего выезда проекта «Встречное движение–2018», в библиотеке-филиале № 4 Коркинского района успешно прошла творческая онлайн-встреча поэтов Костаная и Коркино. Члены Союза писателей России, поэты и молодые авторы прочитали свои произведения и рассказали о главных темах в своих произведениях.

«В Уральской электронной библиотеке на портале областной библиотеки создана коллекция “Южный Урал – Казахстан. Для нее было оцифровано 10 редких изданий конца 19 и начала 20 веков, - сообщила заведующая отделом краеведения «публички» Ирина Пережогина. - В коллекцию вошли справочные издания, путеводители по Уралу и Сибири, содержащие сведения по географии, истории, этнографии территорий, которые сегодня относятся к Казахстану в современных его границах».

В этом году начата работа по реализации информационно-просветительского проекта «Южный Урал – Казахстан – «На перекрестке событий и судеб». В дальнейших планах – создание ресурса «Южный Урал – Казахстан – «Время и люди», который будет рассказывать о связи южноуральцев с Казахстаном - жизни, судьбах и личностях.

Сотрудничество Челябинской пубуличной библиотеки и Костанайской Ообластной областной библиотеки имени Л. Н. Толстого направлено на удовлетворение информационных и духовных потребностей населения и приобщение к культурным ценностям народов России и Казахстана». Кстати, в казахстанской Костанае областную библиотеку имени Льва Николаевича Толстого ласково называют «толстовкой».