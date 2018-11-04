Челябинский инвалид-колясочник завербовал двух боевиков для отправки в Сирию

В Челябинске 45-летнему мулле, инвалиду Амиру Гилязову предъявили обвинение по статье организация и участие в деятельности террористической организации. Адвокат обвиняемого Алла Дунаева считает, что ее подзащитный невиновен и случайно сделал репост в интернете запрещенной информации.

Житель Тракторозаводского района Амир Гилязов был задержан 23 октября по подозрению в участии в запрещенных в России организациях, а также в вербовке жителей Южного Урала на войну в Сирии. В этот же день районный судья отправил подозреваемого в камеру следственного изолятора №1 на два месяца. Через четыре дня Гилязова перевезли в СТБ-3 (специализированную туберкулезную больницу №3).

По сведениям, которыми располагают сотрудники ФСБ по Челябинской области, Гилязов оказался активным сторонником религиозных организаций. Деятельность задержанного не ограничивалась распространением роликов с противозаконным контентом. Мулла-инвалид занимался поиском новых сторонников для групировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщила пресс-секретарь регионального УФСБ Марина Горлевская, во время обыска в квартире по улице Салютная, где живет мулла с женой и двумя детьми, нашли запрещенную литературу и цифровые носители. В настоящий момент все материалы переданы на экспертизу. Проверка определит, есть ли в книгах и документах Гилязова экстремистское направление.

Амир Гилязов родился в Челябинской области в Кунашакском районе. 15 лет назад переехал в квартиру, которая принадлежала его матери. Инвалид первой группы с детства. Он страдает тяжелой формой заболевания – миопатией Дюшенна. Ноги и правая рука у него парализованы, частично работает левая. Самостоятельно что-то делать он не может. Ему всегда необходима помощь человека. Весит Амир 40 килограммов, так как из-за генетической болезни у него развиваются сопутствующие заболевания.

После жалобы в Общественную наблюдательную комиссию и проверки условий его содержания в СИЗО-1, было принято решение перевезти его в специализированное лечебное учреждение тюремного типа. После перевода жалоб от него общественникам не поступало.

Фото: Виктор Загвоздин