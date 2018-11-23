Челябинский «Малахит», русский колумбиец Дмитрий Риберо и «Танго мира»

В Челябинске, в Концертном зале имени С.Прокофьева 30 ноября государственный русский народный оркестр «Малахит» под управлением народного артиста России, профессора Виктора Лебедева представит своим поклонникам очередную премьеру - «Танго мира».

Особенность и уникальность новой программы не только в жанре, который на этот раз представляет знаменитый оркестр , но и в солисте, чьё имя имеет мировую известность. Дмитрий Риберо, русско-колумбийский бас-баритон, уже однажды выступал с «Малахитом» в его программе «Бэсаме мучо». Тогда Дмитрий покорил сердца челябинцев красотой своего мягкого, лирического голоса, артистизмом и благородством сценического образа. Один из ведущих исполнителей латино-американских хитов он в той программе пел также на «бис» песни народов мира и популярные романсы, а также песни России. К России у родившегося в Москве колумбийца особая любовь. Она унаследована от матери.

Дмитрий Риберо - сын известного колумбийского режиссера Марио Риберо и не менее известной советской киноактрисы, ученицы знаменитого режиссёра Сергея Герасимова Любови Полехиной, снявшейся в его фильмах «Дочки-матери», «В начале славных дел», «Юность Петра». Режиссёр и актриса учились в одном вузе, поженились будучи студентами. Дмитрий родился в Москве, а с 8 лет жил в Колумбии, затем в США (Майами). Окончил школу для особо одаренных детей, затем Манхэттенскую консерваторию по классу вокала, а также актерские курсы Ли Страсберга в Нью-Йорке. Говорит и поёт на шести языках - испанском, английском, русском, французском, итальянском, немецком. В Германии, Австрии, Италии, США Дмитрий известен, прежде всего, как оперный певец. С 2010 года часто выступает в России, являясь участником российских и международных фестивалей в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Благовещенск, Краснодар и др. Певец, обладающий мягким лирическим бас-баритоном, актерской пластичностью, умением расположить к себе слушателя с первых же нот,- лауреат конкурса «Романсиада».

В новой программе «Танго мира» челябинского оркестра, как обещает его маэстро Виктор Лебедев, будет много музыки любви из разных стран мира. А любовь, её волшебство, тайна и страсть неизменно связаны с этим танцем – танго, будь оно латино-американским, итальянским, испанским, финским или русским. И участие в премьере «Малахита» Дмитрия Риберо, его проникновенный, волнующий голос непременно донесут эту любовь до каждого слушателя.

Прежде чем «Танго мира» услышат в Концертном зале челябинцы (начало концерта в 18-00), оно прозвучит 29 ноября в Кыштыме, а после Челябинска в Еманжелинске (1 декабря) и в Пласте (2 декабря).