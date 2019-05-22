Челябинский театр оперы и балета примет участие в фестивале «Сцена»

В это воскресенье, 26 мая, Челябинский театр оперы и балета имени Михаила Глинки примет участие в фестивале «Сцена» со спектаклем «Приключения доктора Айболита».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» специалист по связям с общественностью ЧГАТОБ имени М. И. Глинки Анастасия Черкас, конкурсную программу 30-го фестиваля профессиональных театров Челябинской области составят 14 спектаклей для детской аудитории. Балет-сказка для всей семьи по мотивам произведения Корнея Чуковского появился в репертуаре театра в прошлом сезоне. Хореографом-постановщиком выступил главный балетмейстер Юрий Выскубенко.

– «Приключения доктора Айболита» – это сказка Корнея Чуковского, переведенная на язык балета, – отмечает хореограф. – Спектакль доступен и понятен ребенку любого возраста. В челябинской постановке создана особая атмосфера. Проекция, световые эффекты, яркие костюмы – все сделано для удержания внимания детей. В партии доктора Айболита выступит солист театра оперы и балета Михаил Филатов. В спектакле также примут участие Виктория Дедюлькина, Валерий Целищев, Максим Ананьев и другие актеры.

Первый показ балета-сказки «Приключения доктора Айболита» в рамках фестиваля

профессиональных театров Челябинской области «Сцена» состоится 26 мая в 12:00, второй – в 15:00.