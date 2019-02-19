Челябинску подарят новый любовный треугольник от автора комедии «Любовь и голуби»

В Челябинске завтра, 20 февраля, в Новом художественном театре состоится премьера спектакля «Саня, Ваня, с ними Римас».

Как отмечает пресс-секретарь регионального минкульта Виктория Олиферчук, широкой публике название пьесы навряд ли что-то скажет, хотя другое произведение Владимира Гуркина - «Любовь и голуби» - известно абсолютно всем благодаря одноименному фильму.

«Саня, Ваня, с ними Римас» - это очень теплая, добрая, смешная, горькая, полная любви к родной земле и русской деревне советского времени история, посвященная всем, кто защищал Родину от фашизма.

Где-то на Урале, в деревне у реки Чусовая, живет большая семья - три сестры, их мужья и дети. Дальнейшее будущее героев омрачает, с одной стороны, начавшаяся Великая Отечественная, с другой - председатель, собравшийся посадить Ивана (мужа Александры) и Петра (мужа Софьи). Их предупреждает милиционер Римас, благодаря которому они успевают сбежать на фронт в качестве добровольцев.

Александра очень ждет своего Ивана с фронта. Да вот только за всю войну он не написал ей ни строчки. И вот через четыре года после окончания войны, он появился на пороге дома. Кого выберет Александра - Римаса, который помогал ей и сестрам всю войну, или Ивана, которого она так любила?

В репертуаре НХТ – это вторая премьера по пьесам Владимира Гуркина. Год назад в театре состоялась премьера спектакля «Прибайкальская кадриль», которая прошла с успехом. Новую работу представит творческая команда во главе с худруком театра Евгением Гельфондом. Премьерные показы пройдут 20, 22 и 23 февраля в 18 часов.