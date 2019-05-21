День славянской письменности и юбилей Пушкина отметят в Челябинске

Министерство культуры Челябинской области, Челябинская митрополия Русской православной церкви и Дом дружбы народов Челябинской области, 24 мая проведут областной праздник «День Славянской письменности и культуры».

Мероприятие будет посвящено памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Также оно будет приурочено к 220-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, которое отмечается в этом году, сообщили в пресс-центре Дома дружбы народов.

Праздник начинается с экспозиции русской избы и её традиционного быта, расположенной в первом фойе филармонии. Во втором фойе будут представлены куклы из газетной бумаги, роспись по бересте Пластовского муниципального района, а также выставка, посвященная А. С. Пушкину Ашинского муниципального района, «Волшебный батик» центра дополнительного образования детей Коркино и «Русские платки-модная деталь современности» русского культурного центра «Хоровод».

Для всех зрителей будут доступны различные мастер-классы и выставки. Так, областной «Чувашский культурный центр» проведет мастер-класс «Русская каллиграфия». Это конкурс по правильному и красивому написанию букв русского алфавита, трудных слов в формате небольшого диктанта. Специально для этого приготовлены именные листы с символикой праздника. В мастер-классе смогут принять участие все желающие. Кроме этого, «Чувашским культурным центром» готовится выставка Библий XVIII – XX веков. Эти редкие и уникальные книги, собранные членами чувашского центра.

Участницы этностудии «Любава» при русском культурном центре «Хоровод», будут исполнять старинные русские запевки, исполнявшиеся девушками при ткачестве поясов по старинным русским технологиям. Изготовить браслет из стекляруса и бисера помогут участники объединения «Три шага к прекрасному» Центра внешкольной работы «Радуга» города Челябинска.

«Уже второй год подряд на празднование Дня славянской письменности и культуры мы приглашаем звонаря храма Святого Мученика Иоанна Воина, Андрея Курбатова. Он для всех желающих проведет мастер-класс по колокольному звону. Так же зрители увидят выставки и номера, подготовленныепобедителями отборочных туров областных фестивалей национальных культур «Соцветие дружное Урала» и «Пою мое Отечество», - комментирует директор Дома дружбы народов Челябинской области Юлия Лапидус.

В зрительном зале состоится концертная программа. Зрители услышат уникальный колокольный звон, выступление камерного хора им. Михальченко, архиерейского хора, оркестра русских народных инструментов «Синегорье», народных и образцовых танцевальных и вокальных коллективов, а также чтение стихов А.С. Пушкина в исполнении артиста молодежного театра и многое другое. Специальным гостем праздника станет митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Праздник состоится 24 мая в концертном зале им. С. Прокофьева. Начало работы выставок и мастер-классов в 13.00, начало концерта запланировано на 14.00.