День театра в Челябинске отметят ночью

Международный день театра, 27 марта, челябинские театры отметят совместной грандиозной акцией. В программе более десятка мероприятий, которые пройдут на разных площадках театра драмы до позднего вечера. Отправной точкой станет награждение победителей Всероссийского конкурса любительских театров «Две маски», завершит праздник специальный гость из Санкт-Петербурга «Хоронько-оркестр».

Второй год в рамках проекта #ТеатрПространствоСвободы, организованного региональным министерством культуры, театры объединяют свои усилия. Компанию им составят школы танцев и центр творчества, в общей сложности акцию готовят 12 коллективов. В их числе областные и муниципальные театры, танцевальные школы.

В 19 часов на большой сцене состоится церемония закрытия фестиваля «Две маски». Победители получат заслуженные призы, а зрители – концерт, подготовленный театральными коллективами. После праздник продолжится на всех этажах театра драмы: на самом нижнем, в театральном буфете, и на самом верхнем, в кафе «Галерка», можно будет услышать музыкальные номера в исполнении артистов.

Фойе второго этажа отдано на откуп танцорам, которые помогут овладеть азами театрального танца и пластики, в рамках мастер-классов освоить степ, чечетку, историко-бытовой танец, познакомят с современной хореографией.

На малой сцене будет организован «безумный кастинг», где желающие смогут почувствовать себя настоящими артистами, продемонстрировать таланты публике.

Спиритический салон для избранных обещают устроить артисты НХТ, а театральные костюмеры помогут примерить костюмы и сделать фото на память.

Финальной точкой праздника станет выступление известной группы «Хоронько-оркестр». Лидер группы Дмитрий Хоронько начинал как артист театра им. Ленсовета (Санкт-Петербург). В 1995 г в театре представил первую музыкальную программу. 2004 году ушёл из театра, чтобы создавать свой собственный театр. По собственному выражению музыкантов, «Хоронько-оркестр — это современное кабаре на грани фола». Их смысл и философия – развлекать.