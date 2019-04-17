Денис Мацуев вновь пригласил на Южный Урал созвездие ярких музыкантов

Завтра, 18 апреля, Челябинск в восьмой раз станет центром международного фестиваля «Денис Мацуев представляет». Это одно из самых значимых и ярких событий в музыкальной жизни Южного Урала продлится по 21 апреля. Каждый фестивальный день представит слушателям уникальные программы и интересные встречи. Это и выступления Дениса Мацуева с оркестром Челябинской филармонии под управлением Адика Абдурахманова, и с симфоническим оркестром Магнитогорска под управлением Рената Жиганшина, и вечер камерной музыки с участием австрийского скрипача Юлиана Рахлина, и концерт стипендиатов фонда «Новые имена», и выступления участников всероссийского телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица».

В фестивале традиционно примет участие команда блистательных солистов,

представляющих сегодня элиту академической музыки.

Более подробно о каждом фестивальном дне корреспонденту агентства «Урал-пресс-иформ» рассказала пресс-секретарь филармонии Александра Третьякова:

«Завтра в 17-30 перед открытием фестиваля состоится посвящённая ему пресс-конференция с участием народного артиста России Дениса Мацуева, руководства филармонии и представителей министерства культуры области. И в этот же вечер (в 18-30) на сцене Концертного зала имени С.Прокофьева состоится гала-концерт звёздных музыкантов в сопровождении филармонического оркестра под управлением Адика Абдурахманова. Среди них - профессор Венской консерватории Юлиан Рахлин, выпускница Кливлендского института музыки и Йельского университета, виртуозная скрипачка и альтистка Сара мак Эльрави, музыкант оркестров Musica Viva, Виртуозы Москвы, Music Aeterna Зарема Горбунова (флейта) и выступавшая с сольным концертом в Карнеги-холле арфистка симфонического оркестра Мариинского театра Софья Кипрская.

На следующий день (19 апреля в 18-30)) слушателей ждет вечер камерной музыки Дениса Мацуева и Юлиана Рахлина. Прозвучат сонаты Брамса для скрипки и фортепиано, соната Шостаковича для альта и фортепиано.

20 апреля (в 18-30) - сольный вечер фортепианной музыки Дениса Мацуева. Пианист представит программу, с которой выступал в ноябре прошлого года в легендарном Карнеги-холле в Нью-Йорке. Концерт прошёл с ошеломительным успехом, был записан французским телеканалом для показа всему миру. Бетховен, Рахманинов, Шопен, Чайковский, Прокофьев — в концерт вошли произведения, к которым музыкант вернулся много лет спустя после своего первого исполнения на сцене. Эта программа была также исполнена Денисом Мацуевым в Концертном зале Мариинского театра Санкт-Петербурга и в Москве, в Концертном зале «Зарядье».

И в этот же день (в15-30) в зале органной и камерной музыки «Родина» состоится выступление юных талантов – стипендиатов фонда «Новые имена».

Фестиваль завершится 21 апреля в Магнитогорске. На сцену ДК им. Орджоникидзе выйдет симфонический оркестр Магнитогорска под управлением Рената Жиганшина. Солировать будут талантливые стипендиаты всероссийского благотворительного фонда «Новые имена» и участники телевизионного конкурса «Синяя птица»— пианист Елисей Мысин и скрипач Матвей Блюмин. А в финале программы прозвучит одно из самых знаменитых и монументальных сочинений Сергея Рахманинова — Второй концерт для фортепиано с оркестром. И с солистом Денисом Мацуевым, который так блистательно умеет объединять музыкой и талантливых исполнителей, и благодарных слушателей.