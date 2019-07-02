Дмитрий Фехнер. Новейшая история Южного Урала глазами художника

Вышел в свет каталог художественной выставки, посвященной 120-летию художника Дмитрия Фехнера.

На обложке каталога с логотипом Государственного исторического музея Южного Урала — одна из работ художника конца 40-х годов XX века. Это рисунок «Челябинск. Драмтеатр», на котором город просто прекрасен. Здесь Челябинск — никакой не Танкоград, а цветущий город-сад, о котором когда-то грезил в поэтическом экстазе Владимир Маяковский.

Юбилейная выставка Дмитрия Фехнера состоялась в Историческом музее два года назад, в 2017 году. Искусствовед Галина Трифонова на ее открытии высказала такое пожелание:

«Хорошо бы выпустить под эту выставку подробный каталог — своего рода путеводитель, открывающий окно в повседневную жизнь художников довоенного Челябинска».

И вот, два года спустя, каталог появился. На его страницах южноуральский край засверкал новыми гранями — порой неожиданными, но чаще — неизменными на протяжении десятилетий.

Директор Исторического музея Владимир Богдановский отметил, что многие работы в этой коллекции — знаковые. По сути своей это «визитные карточки» Челябинска на все времена с массой узнаваемых мест — невзирая на то, что все они появились в первой половине прошлого века. Многие рисунки и гравюры Дмитрия Фехнера настолько технически безупречны, что по части реализма и детализации дают фору любому фотографу.

Мы видим Челябинск глазами интереснейшего человека с трудной судьбой, расцвет творчества которого пришелся на опасные времена — три войны, турецкий плен, репрессии 30-х годов. Однако бывшего царского офицера социальные бури обошли стороной, а спасла его (хочется в это верить) любимая работа — с карандашом, кистью и резцом в руках.

И линогравюры Фехнера с городскими ландшафтами Челябинска — это, наверное, вершина его творчества. На них Челябинск во сто крат краше, чище и светлее, чем на фотографиях той поры. Вероятно, каким мечтал видеть художник свой город — таким его и запечатлел.

Фото: Валерий Жирохов