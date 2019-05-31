Финал Юбилейной «Сцены» пройдёт в международный День защиты детей

Сегодня, 31 мая, в Магнитогорске завершится конкурсная программа областного фестиваля профессиональных театров «Сцена». И завтра со сцены Молодёжного театра Челябинска прозвучат имена его лауреатов и призёров.

В этом году «Сцена» - дважды юбилейная и по тематике «детская». Помимо 30-летия существования фестиваль отмечает и 20-летие своего названия. До 1999 года он назывался «Театральной весной» и проводился исключительно на энтузиазме его инициаторов - членов секции критиков Челябинского областного отделения Союза театральных деятелей РФ. Сейчас учредителями и организаторами фестиваля-конкурса являются Законодательное собрание и правительство Челябинской области, областное министерство культуры, Челябинское областное отделение Союза театральных деятелей РФ, областная дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий.

В этом году «Сцена» предназначена детям, в её афише – 14 спектаклей для юных зрителей. И ещё 11 внеконкурсных спектаклей, с которыми театры области с 1 июня начнут гастролировать в городах, не имеющих свои театры. В Год театра, к летним каникулам и ко Дню защиты детей – это замечательный подарок для детворы Челябинской области.

В этот раз спектакли конкурсной программы «Сцены» оценивали члены двух жюри - профессионального и детского. Помимо Челябинска, им предстояло смотреть их, выезжая в Озёрск, Верхний Уфалей, Златоуст и Магнитогорск. И сегодня последней точкой этого семидневного маршрута стал Магнитогорск, три его театра, представивших жюри и зрителям в драматическом театре имени А.С.Пушкина лирическую «Сказку про Сашу Пабузина и грустную лошадь», в театре оперы и балета – мюзикл «Мурр-киз де ля кот» и в театре куклы и актёра «Буратино» - сказку «Носорога и Жираф».

За время поездки до Магнитогорска членам жюри предстояло обсудить предварительные итоги предстоящего награждения по разным номинациям. Кто получит Гран-при или станет лауреатом за лучшую роль, сценографию, музыкальное оформление, хореографию и т.д. будет ясно уже завтра (1 июня) на торжественной церемонии закрытия фестиваля-юбиляра, которая начнётся в Молодёжном театре с 17-00. А до этого праздника в 14-00 в Концертном зал имени С.Прокофьева будет проведён круглый стол «Современный театр для детей» с участием специалистов театрального дела Москвы и Челябинской области.