Новости Челябинска и
Челябинской области

Год театра
Сегодня 16:17
Автор:
 Людмила Фёдорова
C
Комментировать

Финал Юбилейной «Сцены» пройдёт в международный День защиты детей

Сегодня, 31 мая, в Магнитогорске завершится  конкурсная программа областного фестиваля профессиональных театров «Сцена». И завтра со сцены Молодёжного театра Челябинска прозвучат имена его лауреатов и призёров.

В этом году «Сцена»  - дважды юбилейная и  по тематике «детская». Помимо 30-летия существования фестиваль отмечает и 20-летие своего  названия. До 1999 года  он назывался «Театральной весной» и проводился исключительно на энтузиазме его  инициаторов - членов секции критиков Челябинского областного отделения Союза театральных деятелей РФ. Сейчас учредителями и организаторами фестиваля-конкурса являются Законодательное собрание и правительство Челябинской области, областное министерство культуры, Челябинское областное отделение Союза театральных деятелей РФ, областная дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий.

 В этом году «Сцена» предназначена детям, в её афише –  14 спектаклей для юных зрителей. И ещё 11 внеконкурсных спектаклей, с которыми театры области  с 1 июня начнут гастролировать в городах, не имеющих свои театры. В Год театра, к летним каникулам и  ко Дню защиты детей –  это замечательный подарок  для детворы Челябинской области.

В этот раз спектакли  конкурсной  программы «Сцены» оценивали члены двух жюри -  профессионального и детского. Помимо Челябинска, им предстояло  смотреть их,   выезжая в Озёрск, Верхний Уфалей, Златоуст и  Магнитогорск. И сегодня  последней точкой этого семидневного маршрута стал Магнитогорск, три его театра, представивших жюри и зрителям  в драматическом театре  имени А.С.Пушкина лирическую «Сказку про Сашу Пабузина и грустную лошадь», в театре оперы и балета – мюзикл «Мурр-киз де ля кот» и в театре куклы и актёра «Буратино» -  сказку «Носорога и Жираф». 

За время  поездки до Магнитогорска членам  жюри  предстояло обсудить предварительные итоги предстоящего награждения по разным  номинациям. Кто получит Гран-при или станет лауреатом за лучшую роль,  сценографию, музыкальное оформление, хореографию и т.д. будет ясно уже завтра (1 июня) на торжественной церемонии закрытия фестиваля-юбиляра, которая начнётся в Молодёжном театре с 17-00. А до этого праздника в 14-00 в Концертном зал имени С.Прокофьева будет проведён круглый стол «Современный театр для детей» с участием специалистов театрального дела Москвы и Челябинской области.

Автор:
 Людмила Фёдорова
ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
Показать комментарии
Теги: 
театральный фестиваль Сцена
год театра