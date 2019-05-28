Исторический музей Челябинска предлагает посетить купеческую гостиную

В Государственном историческом музее Челябинска выставлено шестнадцать экспонатов, которые необходимо увидеть. Музей реконструировал интерьеры купеческой гостиной

Повседневная жизнь челябинского купечества — какова она была? Судя по предметам из музейного раздела, где представлена купеческая гостиная начала XX века, жили купцы на широкую ногу и притом обладали изрядным вкусом.

Особое внимание привлекает сервиз из десяти серебряных предметов производства фабрики «Поставщика Двора Его Императорского Величества» Ивана Хлебникова, переданный в Исторический музей в 2013 году.

Ювелирная фабрика Ивана Хлебникова была знаменита на всю Россия — ее продукция до сих пор украшает соборы Московского Кремля и витрины российских музеев. Ежегодно здесь перерабатывалось на ювелирные изделия до 8 тонн золота. Один из хлебниковских сервизов добрался до Челябинска и украсил купеческую гостиную. Как и другие, представленные в экспозиции Государственного исторического музея Южного Урала. Это золоченые канделябры, камин из Франции и каминные часы, лучшие образцы изделий из фарфора и серебра, граммофон знаменитой фирмы «Пате», немецкая фисгармония. Глядя на эту красоту, невольно уподобляешься персонажу из романа «Двенадцать стульев», который бродит по ослепительным музейным залам, завистливо рассматривает расписные потолки, трогает руками то, что трогать запрещено, и беспрерывно бормочет: Эх! Люди жили!