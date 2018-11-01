Исторический музей Челябинской области привез в Казанский Кремль уральское художественное литье

В Центре «Эрмитаж-Казань» (историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль») открылась выставка «Художественное литьё Урала». В столицу Татарстана из Челябинска прибыли шестьдесят шедевров — под присмотром главного хранителя фондов Государственного исторического музея Южного Урала Ирины Ивлиевой.

Чугунное художественное литье прославило Урал еще в конце XIX века, когда лучшими его образцами восхищалась вся просвещенная Европа. А также менее просвещенные, но куда более богатые и жадные до всего нового и красивого Североамериканские Штаты.

На выставке в Казани можно увидеть, в каком направлении развивалось чугунолитейное производство с XVIII по XXI век, как менялись технологии художественного литья и рос профессионализм мастеров. В 1824 году на каслинском заводе внедрили немецкую технологию художественного литья. Ажурные тарелки, пепельница «Башмачки», пресс-папье «Царь-пушка», часы «Данила-мастер», барельефы «Апостол Петр» и «Апостол Павел», представленные в экспозиции, — все они изготовлены по немецкой технологии, которую освоили также кусинские и верх-исетские литейщики.

По словам Ирины Ивлиевой, принимавшейя непосредственное участие в создании экспозиции «Уральское художественное литье» в Казани, выставка занимает два больших зала. В третьем зале казанские коллеги разместили видеоэкран, где демонстрируются фильмы, посвященные истории уральского чугунолитейного дела. Экспонаты на выставке самые разные – от небольших настольных скульптур до утилитарных предметов: ваз, пепельниц и письменных приборов. Многие произведения созданы по моделям известных авторов: Ф. Шубина «Портрет императрицы Екатерины II», П. Аникина «Три богатыря» и П. Клодта «Лошадь с упавшим всадником».

Работы советского периода тоже представлены на выставке. В чугуне отлиты герои войны и труда, звезды спорта, балета и цирка, литературные и сказочные персонажи. Филигранная работа художников, мастеров–формовщиков, литейщиков, чеканщиков, мастеров по окраске — благодаря им уральское чугунное литье стало уникальным явлением в истории художественных промыслов России. Челябинская выставка будет работать в Казани до 9 декабря и посетители Казанского Кремля, безусловно, оценят по достоинству таланты уральских мастеров.

Справка. Центр «Эрмитаж-Казань» является структурным подразделением Музея-заповедника «Казанский Кремль» и расположен на территории Казанского Кремля в здании бывшего Юнкерского училища. Ему отводятся экспозиционные и служебные помещения площадью около 1000 кв. м. В центре «Эрмитаж-Казань» предусмотрены экспозиционные залы, компьютерные классы, лекционный и конференц-зал, информационные залы.