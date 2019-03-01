«Калейдоскоп мгновений» Юлии Боровиковой

В среду, 13 марта в Государственном историческом музее Южного Урала открывается вторая персональная выставка фотографа Юлии Боровиковой, которая называется «Калейдоскоп мгновений».

Юлия Боровикова — член Союза фотохудожников России, Союза журналистов России и челябинского фотоклуба, фотокорреспондент газеты «МК-Урал». «Калейдоскоп мгновений» — вторая персональная выставка Юлии Боровиковой в Историческом музее. И эта выставка — логическое продолжение тем, заявленных автором на выставке «О жизни с любовью» более двух лет тому назад.

Впрочем, пусть лучше о выставке расскажет сам автор:

— Мой взгляд обширен, любознателен, многое цепляет, удивляет и радует. «Калейдоскоп мгновений» — это красочная мозаика, сменяющиеся чёрно-белые и цветастые стёклышки дней, событий, неповторимых моментов в спорте, детстве, пейзаже, эмоций и путешествий. Жизнь – это калейдоскоп занимательный сам по себе. Будут представлены циклы «Тихая жизнь деревни», «Жизнь продолжается», «Суровая и красочная жизнь Киргизии», «Самое главное в жизни. Иван да Марья», «Путями Твоими», «Яркие моменты в спорте», «Дорожные зарисовки» и «Жанр – репортаж».

По словам Юлии Боровиковой, все снимки на выставке «свежие» — они сделаны в 2017-2019 годах. Выставка обещает стать яркой и многоцветной, где каждый кадр дышит любовью к жизни. Во всем ее всеядном многообразии.

Фото: Юлия Боровикова