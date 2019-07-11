Присылайте свои новости

«Маленькой Баварии» быть!

Краеведы отстояли в суде «немецкий квартал» в Металлургическом районе Челябинска
Культура
Вчера, 18:50
Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, 16 июля, Центральный районный суд Челябинска решил судьбу комплекса домов в Металлургическом районе Челябинска, который называют «немецким кварталом» и «маленькой Баварией». Они были лишены статуса объектов культурного наследия и могли остаться без государственной охраны. Фемида отменила это решение.

Слушания по делу «Маленькой Баварии» начались восьмого мая и вот, наконец, в деле поставлена точка. Ранее из перечня объектов культурного наследия региона уникальный комплекс жилых домов исключили после заключения эксперта из Пензы Светланы Васильевой, которая, кстати, не была в Челябинске и не видела его. Не приехала она и на суд.

«По закону заключение эксперт может сделать, если он лично осмотрел эти здания, либо по материалам, представленным другим экспертом. Светлана Васильева сделала выводы на основании фотографий, которые ей прислал госкомитет. Краеведы даже направляли в минкульт России обращение с фактами о ее некомпетентной деятельности по проведению государственной историко-культурной экспертизы», - сообщил краевед Юрий Латышев.

В итоге Центральный районный суд отменил решение об исключении «немецкого квартала» из реестра объектов культурного наследия региона.

«Госкомитет еще может оспорить  решение суда. Надеемся, что этого не произойдет. А это значит, что будет назначена новая экспертиза. Хочется верить, что она будет более качественная. Кстати, эксперт Васильева сделала еще 17 подобных отрицательных заключений по зданиям в Челябинске», - добавил Юрий Латышев.

Напомним, «немецкий квартал» был включен в список выявленных объектов культурного наследия Челябинской области в феврале 2017 года. Уникальный квартал в Металлургическом районе Челябинска, не имеющий аналогов в России, был построен в 1944-1946 годах немецкими, итальянскими, финскими рабочими, высланными на Урал в начале Великой Отечественной войны.

Автор: 
Инна Шемаева
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