Лев Толстой сыграет в спектакле Камерного театра

В пятницу, 6 апреля, в Камерном театре Челябинска состоится премьера спектакля «Не уходи». В основе новой работы пьеса российского драматурга и писателя Семена Злотникова «Уходил старик от старухи».

Главные герои - супруги, прожившие вместе полвека. Они перенесли войну, трагедии, болезни, ссоры и другие невзгоды, но кажется, так и не смогли понять друг друга. Старшему поколению сюжет пьесы известен благодаря телеспектаклю «Уходил старик от старухи» с участием Михаила Глузского и Марии Мироновой.

В отличие от авторской версии, в постановке Камерного театра действует еще один персонаж – Лев Толстой. По признанию самого автора, именно Толстой послужил прототипом главного героя, как известно писатель ушел от жены в возрасте 82 лет.

В спектакле роль писателя играет молодой актер Петр Артемьев. Для того, чтобы превратить его в Толстого, требуется сложный грим.

«Мы хотим добиться определенного сходства. Он должен быть узнаваем, чтобы публика понимала, кто этот третий персонаж», - объяснила начальник гримерно-пастижерного цеха Камерного театра Эмма Герик.

Первыми увидят новую работу Камерного театра челябинские журналисты – 4 апреля театр приглашает на предварительный показ. Официальная премьера состоится 6 апреля.

Для справки:

Семен Злотников - известный советский, российский драматург. Сейчас проживает в Израиле. Впервые пьесы Злотникова были поставлены в 1977 году в ленинградском театре Комедии. Позже были переведены на 15 языков и поставлены в Польше, Германии, Франции, Финляндии, Норвегии, Дании, Швейцарии, Японии, Израиле, Болгарии, Австрии, США, Австралии.