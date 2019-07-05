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Автор:
  Людмила Фёдорова
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Музыканты Челябинской филармонии получили Гран-при на фестивале в Болгарии

Музыканты Челябинской филармонии вернулись из Болгарии, где получили Гран-при XIV международного фестиваля искусств «Радость на Черноморском берегу».  

Как рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь  филармонии Александра Третьякова, вокалисты  Екатерина   Иванкова   (меццо-сопрано), Юлия   Семенова   (сопрано),   Рустам   Зайченко   (тенор)   и художественный руководитель   филармонии   Владимир   Ошеров  (мелодика,   аранжировки) покорили   фестивальную  публику исполнением музыки советских композиторов и романсами.  Три дня жители двух болгарских городов  Ахелоя и Поморья были участниками концертов под открытым небом. В  программу вошли народное, академическое и эстрадное пение, игра на классических и народных инструментах,  а также стилизованный и аутентичный танец. В фестивале приняли участие оркестры, хоры, танцевальные коллективы, музыканты и солисты из  Словакии, Индии, Украины, Румынии, Венгрии. Но  по признанию организаторов и зрителей больше всех своим ярким выступлением и творческой энергией запомнились именно уральцы.

«Были и сольные номера, и квартеты, - рассказывает художественный руководитель филармонии Владимир Ошеров. - Я сделал попурри из трех песен, которые известны каждому — это «Катюша», «Калинка», «Подмосковные вечера». Нам подпевали все. На четыре  голоса разложили песню «Летят утки», исполняли ее a capella, без сопровождения. Но когда вышел Рустам Зайченко и запел «O sole Mio» из репертуара Робертино Лоретти — это вызвало у публики такую бурю восторга, что стало ясно, кто в конкурсе одержал победу. К Рустаму сразу подскочили музыканты из других стран: «Вам нужно ехать в Италию»!»

А челябинским исполнителям  фестиваль запомнился своей располагающей доброжелательной атмосферой. Успели музыканты и немного отдохнуть: искупаться в Черном море и съездить в Несебр — один из самых красивых городков Болгарии, включенный в список культурного наследия ЮНЕСКО.

В Болгарии челябинские артисты были по приглашению международной

ассоциации IGF, самой влиятельной в мире национального искусства организации и лично ее генерального секретаря Росена Богданова. Росен вместе с президентом IGF Дорелом Косма (Румыния) не раз бывал на Южном Урале на фестивале национальных культур «Синегорье», поэтому с искусством артистов Челябинской филармонии знаком непонаслышке. Нынешняя гастрольная поездка в Болгарию стала для них уже третьей. В

2016 году в этой стране  выступал Государственный ансамбль танца «Урал», ставший обладателем Гран-при международного фестиваля «Золотой песок». А в 2018 году обладателями диплома абсолютного победителя фестиваля «Радость на Черноморском берегу»  стали инструментальная группа  ансамбля танца «Урал» и солистка Юлия Семёнова.

Автор:
  Людмила Фёдорова
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Челябинская филармония