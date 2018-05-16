На пермский «МОНОфест» выезжает челябинский «Триптих»

В Перми с 18 по 21 мая пройдёт V фестиваль моноспектаклей «МОНОфест». Свой первый маленький юбилей этот широко известный в России и за её пределами форум отметит более масштабной, чем прежде, и более разнообразной программой. В числе участников «МОНОфеста» – Челябинский Новый художественный театр.

«Закрывать фестивальную афишу будет «Триптих для одной актрисы». Режиссёр спектакля - Евгения Зензина, исполнительница - ведущая актриса НХТ Ксения Бойко (на снимке), – рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Майя Брандесова-Давыдова. - Этот спектакль создан по трём монопьесам русскоязычного драматурга и крупного европейского театрального деятеля Нины Мазур, живущей в Германии».

Спектакль представляет собой три истории – «Медея», «Леди Капулетти» и «Ночь с Джакоминой», рассказанные героинями классических произведений, но в авторской интерпретации драматурга, раскрывающего неожиданные стороны знакомых образов. А это порождает порой ошеломляющие повороты сюжетов, которые многим хорошо знакомы. «Триптих» имел большой успех на Международном фестивале «Молдфест. Рампа. Ру», который проходил в прошлом году в Кишинёве. Члены жюри этого фестиваля из разных стран мира отметили особое актёрское обаяние и абсолютную сценическую свободу, которой обладает Ксения Бойко, а также блестящую композиционную структуру спектакля, мощную режиссёрскую работу Евгении Зензиной и современность постановки.

По своей стилистике спектакль действительно создан в духе современного европейского театра, но при этом несёт в себе глубокие философские, культурологические и человеческие смыслы, что всегда отличало русский театр.