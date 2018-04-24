Новый Культурный проект Челябинска взорвал Пространство Театра

Вчера, 23 апреля,) в Челябинске, в Выставочном зале Союза художников РФ прошла церемония закрытия областной выставки театральных художников.

Возродившись после 30-летнего перерыва, выставка открылась в День театра (27 марта), представив творчество более 50 сценографов и фотомастеров. И стала главным событием уникального новаторского проекта #ТеатрПространствоСвободы – своеобразного театрального марафона продолжительностью в 24 дня. На это время пространство выставки взорвал Театр, проявившись во всём многообразии и открыв новые имена, театральные коллективы и самые разные формы проявления современного сценического искусства.

Каждый день афиша проекта приглашала зрителей на моноспектакли, театральные уроки, мастер-классы, перфомансы, фотосессии, экскурсии, литературные спектакли, читки пьес, самостоятельные актёрские работы… 16 мастер-классов, 38 спектаклей и читок пьес, 48 экскурсий... А ещё две незабываемые творческие встречи со знаменитыми москвичами – режиссёром, актёром, педагогом, профессором заслуженным деятелем искусств РФ Дмитрием Брусникиным и актёром, режиссёром, сценаристом и поэтом Сергеем Плотовым. И первый областной фестиваль актёрских капустников «Чугунок» с участием юмористов из 11 театров. И поистине триумфальный концерт Озёрского певческого театра «Трио Трое».

В рамках культурного проекта прошли юбилейные торжества Камерного театра и «Манекена», фестиваль авторского кино «Золотые аплодисменты!», межтеатральный футбольный турнир. Впервые зрители познакомились с Новой студией актёрского мастерства Алексея Тетюева, посмотрели спектакли молодого театра песочной живописи «Скарабей» и «Театра на подушках» академического театра драмы имени Н.Орлова… Перечислять можно и дальше.

Аудитория проекта – от детсадовцев, школьников и студентов до театралов разного возраста и профессий. Всего в свою «круговерть» фестиваль-марафон, который должен был, если уж не взорвать, то заметно сдвинуть с места театральную атмосферу в регионе, вовлёк около 15 тысяч человек. Почти все театры области приняли участие в Культурном проекте. Причём на добровольной, волонтёрской основе. Гости из столицы были в изумлении от такой благотворительности со стороны всех организаторов и участников. По их скромным подсчётам на подобное мероприятие в Москве потребовалось бы не меньше 50 миллионов рублей из бюджета.

Организаторов и участников первого театрального марафона с успешным его проведением поздравил первый заместитель министра культуры области Григорий Цукерман. Никто из руководителей театров–волонтёров, из активных помощников проекта не остался без внимания, без благодарственного письма министерства культуры. Хотя блестяще и плодотворно прошедший проект #ТеатрПространствоСвободы вполне достоин и губернаторского внимания. Не только спортом, но и Театром живы сегодня Челябинск и Челябинская область. Это звучало от тех, кто выходил в этот день на импровизированную сцену Выставочного зала Союза художников РФ со словами признания и благодарности в адрес создателей проекта.

«То, что мы задумывали, у нас получилось и получилось неплохо, - сказал в заключение председатель Челябинского отделения Союза театральных деятелей РФ Александр Романов. – Очень надеюсь, что первый театральный фестиваль-марафон не будет последним. Не должен быть. Потому что в ходе проекта появились новые интересные идеи – провести конкурс театральных уроков и фестиваль спектаклей-долгожителей. Так что будем и дальше развивать и совершенствовать наш театральный марафон».

Идеологами и организаторами неординарного явления на театральном пространстве области являются министерство культуры области, областной театральный союз, областной союз художников и областной киноцентр имени С.Герасимова.