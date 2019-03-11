Оркестр «Малахит» приглашает челябинцев на Всероссийский день баяна

В Челябинске, в театральном зале «Дебют» института культуры в пятницу, 15 марта, в рамках национального проекта «Всероссийский день баяна» состоится концерт оркестра «Малахит» под управление народного артиста России профессора Виктора Лебедева.

Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники впервые был проведён 20 марта 2010 года по инициативе кафедры музыкантов - народников Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных. И с тех пор ежегодно проводится по всей стране, доказывая объединяющую силу и популярность этих инструментов в народе. На предстоящем концерте в Челябинске маэстро Виктор Лебедев представит своим землякам баяниста виртуоза, исполнителя на редких музыкальных инструментах – бандонеоне и аккордине заслуженного артиста Республики Карелия Михаила Тоцкого.

Михаил Тоцкий – солист Карельской филармонии, лауреат многочисленных международных конкурсов, в том числе конкурса «Кубок Севера», и всероссийских фестивалей, дирижер Оркестра русских народных инструментов «Онего», художественный руководитель музыкального проекта «Мелодии сердца», солист-инструменталист танго-ансамбля Companeros .

Музыкант из Карелии очень активен в творческих поисках, он не боится пробовать себя в самых разных музыкальных направлениях и стилях. До Карельской филармонии Михаил работал в Национальном ансамбле песни и танца Карелии «Кантеле», в ансамбле «Акварели», в Квартете русских народных инструментов «Экспромт» … В декабре 2011 года Михаил Тоцкий был удостоен почетного звания «Лауреат 2011 года Республики Карелия» - «за создание оригинальных авторских программ, новых аранжировок музыкальных произведений для оркестра русских народных инструментов ”Онего” и ансамбля ”Companeros”».

По отзывам известных музыковедов, Михаил Тоцкий покоряет сердца своих слушателей филигранной техникой, прекрасным чувством стиля и тонкой нюансировкой. В его репертуаре самая разная русская и зарубежная музыка – от Репникова и Гридина до Пьяццоллы и Гальяно.

В сопровождении оркестра «Малахит» в его новой программе, помимо солиста - знаменитого карельского музыканта, который исполнит, по словам Виктора Лебедева, «музыку мира», примут участие юные баянисты и аккордеонисты из музыкальных школ Челябинска.