При участии Исторического музея в Челябинске появится мультимедийный парк «Россия — Моя история»

В скором времени челябинцы и гости города смогут посетить мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история». Государственный исторический музей Южного Урала не остался в стороне от этого яркого и знакового для города события, подготовив региональный контент для нового мультимедийного музея.

Сам контент делится на четыре экспозиции – эпохи (Рюриковичи, Романовы, От великих потрясений к Великой Победе, Россия – Моя история), отражающие историю страны и родного края с древнейших времен до наших дней. На базе исторического музея работала группа профессионалов, создавшая качественный, интересный и универсальный материал, доступный всем возрастам.

Директор Государственного исторического музея Южного Урала В.И.Богдановский создал благоприятную рабочую атмосферу и пригласил лучших специалистов в своих областях. Так, древнейший период разрабатывали археолог, доктор исторических наук Н.Б.Виноградов и этнограф, доктор исторических наук И.Р.Атнагулов; период правления династии Романовых взял на себя доктор исторических наук А.И.Конюченко. Один из сложнейших периодов в истории России от великих потрясений революции до Победы в Великой Отечественной войне взвалила на свои плечи доктор исторических наук Н.П.Палецких. Заключительный послевоенный период и события современности поделили между собой два доктора исторических наук А.А.Пасс и И.В.Сибиряков; консультантом выступила доктор философских наук Е.Г.Прилукова.

Государственный исторический музей Южного Урала для реализации этого проекта готов предоставить свои фонды. В будущем мультимедийном парке зрители увидят не только изображения подлинных предметов (таких как «Рапорт большевиков Челябинской области т. Сталину», или рассекреченные документы по созданию на Урале атомного комплекса), а также огромный архив уникальных фотографий. В числе авторов музейного фотоархива – легенды уральской фотожурналистики и ныне живущие талантливые авторы. В их числе Аркадий Ходов, Евгения Ткаченко, Борис Клипиницер, Михаил Петров, Борис Каулин, Анатолий Колющенко, Владимир Богдановский и многие другие. Не обошлось дело без поддержки издательства «Каменный пояс» и его руководителя Д.Г.Графова – он выступает в качестве консультанта по подбору фотографий. Для систематизации всех направлений этого масштабного проекта в единую структуру, на базе исторического музея был создан отдел «Россия – Моя история», руководителем которого назначен Д.П.Кузнецов.

Команде профессионалов удалось создать яркий и уникальный контент, выполнив работу с опережением назначенного графика. Об этом было сказано на совещании по открытию исторического парка «Россия – Моя история» в Челябинске. На встрече присутствовали представители правительства и заинтересованных организаций, среди которых: администрация губернатора Челябинской области, министерство культуры Челябинской области, Челябинская митрополия Русской Православной Церкви, Государственный исторический музей Южного Урала, Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области, представители строительных организаций. В частности оперативность сотрудников исторического музея и качество регионального контента отметил представитель Управления Президента по внутренней политике С.В.Бадмаев и директор Фонда Гуманитарных Проектов И.В.Есин – куратор всех исторических парков в России. В результате такой позитивной работы и качественной оценки в Челябинске появится культурное пространство, способное в будущем привлекать к себе большое количество посетителей, формировать облик научной и культурной жизни региона.

Фото: Александр Глебов