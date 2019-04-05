Пушкинская библиотека ждет челябинцев на мастер-класс по скандинавской ходьбе

В челябинской библиотеке имени Пушкина в воскресенье, седьмого апреля, во Всемирный день здоровья, состоится пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Храм знаний приглашает на День здоровья всех желающих узнать, что такое скандинавская ходьба и что она дает человеку. Начало мероприятия – в 15 часов.

Как отмечают в библиотеке, скандинавская ходьба - оригинальный и несложный метод оздоровления и фитнеса, которым сейчас увлекаются миллионы людей по всему миру. Это не странные и рассеянные ходоки, которые забыли дома лыжи. Как правило, это разумные и рациональные люди, желающие укрепить свое здоровье самым оптимальным образом.

Как возник этот вид ходьбы, который еще называют шведской, финской или нордической, как им правильно заниматься, какие бывают виды палок-нордиков и какого эффекта можно добиться от такой ходьбы - обо все этом расскажут инструкторы по оздоровительной ходьбе, которая не требует значительной физической подготовки. Основная нагрузка приходится на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, что дает общеукрепляющий эффект. Скандинавскую ходьбу применяют в качестве реабилитации и лечения больных с нарушениями опорно-двигательного и вестибулярного аппарата, болезнями легких, нервными расстройствами, бессонницей, вегетососудистой дистонией, сахарным диабетом.

Скандинавская ходьба подойдет людям разного возраста, в том числе с лишним весом, с заболеваниями ног и проблемами с суставами. Литература о пользе различных видов ходьбы будет представлена на книжной выставке «Шаги к здоровью». Мастер-класс продолжится на открытом воздухе.

«Если вы уже занимаетесь скандинавской ходьбой, приносите с собой инвентарь. Приглашаем всех желающих освоить скандинавскую ходьбу в центральную библиотеку имени Пушкина по адресу: улица Свободы, 60. Телефон для справок 264-73-39. Вход свободный», - приглашает челябинцев храм знаний.