Рождественский блюз в Челябинске

В воскресенье, 16 декабря, в преддверии новогодних торжеств детская джазовая студия «Baby-Jazz» приглашает челябинцев в Концертный зал имени Сергея Прокофьева на красивый праздничный концерт «Рождественский блюз».

Юные челябинские джазмены вместе со своими старшими товарищами исполнят всеми любимые рождественские мелодии. Питомцы джазовой студии вместе с мэтрами челябинского джаза во главе с флейтистом, композитором, дирижёром и педагогом Георгием Анохиным закружатся в танце снежинок и под бой курантов с помощью волшебных флейт сотворят чудо.

Традиция встречать главный праздник года на сцене филармонии – трепетно сохраняется Студией «Baby-Jazz» много лет подряд, собирая в дружный хор и оркестр юных инструменталистов и вокалистов города. Джазовая студия «Baby-Jazz» родилась с началом столетия, в 2000-м году. На сегодняшний день вчерашние дебютанты сцены превратились в профессионалов и завоевали признание публики. В их копилке награды на фестивалях и конкурсах в разных городах нашей страны и за рубежом, огромный обретенный богатый репертуар и творческий опыт.

В эти предновогодние дни юные музыканты исполнят новогодние песни, знаменитые стандарты блюза и джаза Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Ирвина Берлина. Среди них талантливые воспитанники учреждений дополнительного образования Челябинска - лауреат престижного московского конкурса «Gnesin-Jazz»-2017 оркестр «Флейты Челябинска», ансамбль блокфлейтистов «Орфей», вокальный ансамбль «Комильфо» детской школы искусств № 1, хореографическая студия «Грация», звёздочки «Baby-Jazz» вокалисты Елизавета Круглова, Кристина Горбачева, Татьяна Эфрос, флейтистка Полина Васильева, джаз-оркестр Южно-Уральского государственного университета.

Большой концерт джазменов состоится по адресу: город Челябинск, улица Труда, 92. Цена билета: 150, 200 руб. Начало концерта в 16:00, в воскресенье, 16 декабря.

Фото: Евгения Маркова