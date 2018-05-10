Новости Челябинска и
Челябинской области

Благодарны и взрослые, и дети
13:54
Автор:
Людмила Федорова
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Сердечное тепло Недели милосердия Златоустовского «Омнибуса»

 Златоустовский театр «Омнибус», оставаясь верным своей давней традиции, в майские дни  вновь провёл театральную Неделю милосердия. Она прошла  при финансовой  поддержке  администрации города и при участии городского  управления социальной защиты. В этот раз  она   состоялась уже в 27-й раз и собрала в театре  для бесплатного просмотра спектаклей детей из общества инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей, ребят из детских домов, домов-интернатов и приютов. Не остались без внимания  ветераны войны и труда, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и участники локальных военных конфликтов.

Юным зрителям был показан театральный урок - спектакль «Мы по улице идем», поставленный  по правилам дорожного движения (автор сценария и режиссер - заслуженный артист РФ Вячеслав Борисов, художник - Лилия Файзулина, композитор-Александр Романов, хореограф - Анастасия Семенова). Ребята с большим азартом и удовольствием участвовали в действиях, происходящих на сцене, отвечали  на вопросы артистов, в игровой занимательной форме запоминая жизненно важные правила поведения на дороге. А взрослых зрителей «Омнибус» порадовал  комедией «Стихийное бедствие» В. Константинова и Б. Рацера, поставленной главным режиссёром театра  заслуженным деятелем искусств РФ Борисом Горбачевским.

После спектаклей  Недели милосердия в театральной книге отзывов появились вот такие  благодарные строки от ветеранов: «Огромное спасибо за предоставленное удовольствие. Ярко, талантливо, свежо сыграли все артисты свои роли!» А дети написали о театральном уроке: «Мы узнали много нового и интересного. Очень полезный спектакль».

Всего на спектаклях театральной Недели милосердия побывали более двух тысяч человек.

Автор:
Людмила Федорова
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Теги: 
Омнибус