Силач в челябинской Публичке

В Публичной библиотеке Челябинска с дружеским визитом побывал мастер спорта международного класса по армлифтингу Максим Попов, ставший гостем проекта храма знаний «ФизКультура чтения».

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» сотрудника центр культурно-просветительских программ Публички Екатерина Париева, проект библиотека запустила месяц назад с целью повысить интерес горожан к чтению и литературе на примере успешных профессиональных спортсменов нашего Южного Урала.

«Мы развенчиваем миф о том, что спортсмены не читают и все свое время посвящают только физическим тренировкам», - отметила Екатерина Париева.

Максим Попов - яркий пример читающего спортсмена. Свободное время он с удовольствием проводит за книгой. Любимый жанр силача - фантастика и фэнтези. Читателям библиотеки он рекомендует познакомиться с сагой Анджея Сапковского «Ведьмак», романом Грегори Дэвида Робертса «Шантарам» и книгой Мэг Джэй «Важные годы».

Более того, Максим сам пишет стихи и рассказы (прозу он любит чуть больше поэзии) и делится отзывами о прочитанных книгах в социальных сетях.

В спорт любитель чтения пришел случайно – в школьные годы это было просто увлечение: на физкультуре ему нравились силовые тренировки со штангой. Затем Максим записался в челябинскую секцию армрестлинга и одержал первые победы в международных турнирах. Сегодня он является президентом федерации армрестлинга Челябинской области, победителем и призером большого количества региональных, всероссийских и международных соревнований. Как признается силач, коллекция медалей у него настолько обширная, что несколько лет назад он перестал считать их количество.

Интересно, что в финале встречи читатели библиотеки попытались побороть Максима - в малом выставочном зале Публичной библиотеки состоялся турнир по игре в гигантскую дженгу. Силач одержал в нем безоговорочную победу, в очередной раз доказав: важно не только физическое, но и интеллектуальное развитие.