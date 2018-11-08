Сокол Ширяй, медный тулумбас и другие «птичьи забавы» государя Алексея Михайловича

Охоту любили все московские самодержцы, но предпочтения у всех были разные. Царь Алексей Михайлович Тишайший, например, страстно любил «птичью потеху» — соколиную охоту. На выставке "Охота при дворе российских государей XVII–XVIII веков" , открывшейся в историческом музее Челябинска, представлены уникальные предметы, принадлежавшие венценосному птицелову, автору сакраментального изречения «Делу время — потехе час».

Сэмюэль Коллинз, служивший лекарем при царском дворе, так описал охотничьи пристрастия царя Алексея Тишайшего:

«Забава его состоит в соколиной и псовой охоте. Он содержит больше трёхсот смотрителей за соколами и имеет лучших кречетов в свете, которые привозятся из Сибири и бьют уток и другую дичь, предпочитая ее всем другим охотничьим забавам.

Сотня сокольников круглосуточно находилась при ловчих птицах на царских кречатнях в дворцовых селах Коломенском, Сокольниках и Покровском. Ежегодно в столицу привозили более двухсот ловчих птиц, а их общее число превышало три тысячи. Все это больно ударяло по карману налогоплательщиков — для прокорма царских соколов даже был придуман особый налог – «голубиная повинность».

Принадлежности соколиной охоты изготавливались в кремлевских мастерских и хранились в Конюшенной казне. Некоторые уникальные предметы из этой коллекции можно увидеть на выставке.

В первую очередь это луки и стрелы. В России XVI – XVII вв. наибольшее распространение получили восточные луки турецкого или татарского типа. В описях царской Оружейной казны встречаются описания луков, изготовленных в Крыму, Турции, Иране, Бухаре. Из русских луков упоминаются луки московского дела, изготавливавшиеся, судя по всему, в Оружейной палате. К таким московским лукам относится и представленный на выставке экземпляр. Он изготовлен из склеенных пластин черного рога и дерева. Плечи лука оклеены кожей, на которой сохранились остатки красной краски и золотой росписи. Рукоять оплетена сыромятным ремешком, на концах лука — вставки из дерева и рога, в прорезях которых закреплена тетива, сплетенная из сухожилий. Этот лук описан среди прочих царских луков в Переписной книге Оружейной палаты 1686/1687 гг.

Царские охотники имели в своем снаряжении саадак (лук в налуче и колчан со стрелами). Представленный на выставке саадак из козловой кожи особой выделки был поднесен царю Алексею Михайловичу на праздник Пасхи в 1674 году. Сохранилось имя мастера – "строчника" Прокофия Андреева, украсившего этот саадак исключительной по качеству вышивкой. Вышиванием шелковыми и серебряными нитями по коже в Государевой Оружейной палате занимались только мужчины!

На налуче изображен мифологический крылатый зверь василиск с человеческой головой и змеиным хвостом. Ниже — грифон и лев, который борется со змеем. На колчане красуется геральдический двуглавый орел, а ниже его — зверь, похожий на гепарда. И, конечно же, на снаряжении, предназначенном для охоты с ловчими птицами, изображены соколы.

На выставке также представлена парадная перчатка сокольника с петлями для должика — шнурка, удерживавшего сокола. Эти перчатки на Руси называли «рукавицами персчатыми» (от слова "перст" — палец), то есть рукавицами со всеми пальцами. В царский обиход они вошли со второй половины XVII века. Для соколиной охоты обычно использовалась одна перчатка на левую руку. Перчатка выполнена из замши и украшена рельефным шитьем из золотных нитей. Сбоку на запястье – три петли из шелковой ленты с плетеным кружевом по краю.

Когда-то в царской казне было много тулумбасов. До наших дней дошел единственный медный тулумбас – небольшая походная литавра, по которой ударяли вощагой (палочкой в виде плетки). На медном тулумбасе – мембрана из телячьей кожи, на которой едва заметна роспись золотыми красками – двуглавый орел в центре и клейма с растительным узором по краям.

Во время соколиной охоты громкие звуки тулумбасов и рожков вспугивали диких уток с поверхности воды и тогда в бой вступали царские соколы. Один за другим взмывали они в небо с руки сокольника и пикировали вниз, поражая добычу…

Снаряжение для соколиной охоты изготавливалось в кремлевских мастерских и хранилось в Конюшенной казне. Легкие седла (арчаки) и сбрую для конных охотников изготавливали в Конюшенном приказе. Шитые шелком и золотом наряды ловчих птиц – в Царицыной мастерской палате.

Память о «птичьей потехе» XVII века по сей день откликается в названиях московских улиц и районов. Парк «Сокольники» расположен там, где четыреста пятьдесят лет тому назад царские сокольники приучали к охоте ловчих птиц. Есть в столице Большая и Малая Ширяевская улицы. Раньше на их месте было Ширяевское поле, будто бы названное так в честь любимого царского сокола Ширяя, разбившегося во время охоты. А в Коломенском до сих пор стоит Соколиная башня, где также растили и готовили к охоте царских ловчих птиц.