Театр «Манекен» покажет свой новый спектакль в челябинской библиотеке

В челябинской библиотеке имени Пушкина 12 марта, в 14:00, состоится спектакль «Страсти по Марине Цветаевой» театра «Манекен». Вход – свободный.

Актеры «Манекена» выступят со своей постановкой в рамках проекта «Доступное искусство», который создан управлением культуры города и библиотекой имени Пушкина к Году театра для людей с ограниченными возможностями и предполагает встречи с писателями, художниками, актерами, музыкантами каждый второй вторник месяца. Проект стартовал в декабре 2018 года, сообщила заведующая отделом краеведческой работы библиотеки Наталья Иванова.

На встрече актеры театра «Манекен» покажут зрителям новый спектакль «Страсти по Марине Цветаевой». Премьера состоялась 15 февраля 2019 года.

«Наша поэзия богата именами и удивительными судьбами. Но мало кого можно поставить в один ряд с Ней. Столь необычный талант, ещё более необычная судьба и ещё более необычная любовь позволили собрату по перу – И. Бродскому – назвать Её лучшим поэтом XX века. Стихи – потрясают, судьба – поражает, любовь – завораживает. Марина Великая… Об этой любви, о поединке Бога и чёрта в Её душе и расскажет спектакль», – рассказал режиссер и автор сценической композиции Владимир Филонов.

С 1963 года «Манекен» прошел путь от студенческого театра эстрадных миниатюр при ЧПИ (Челябинский Политехнический Институт) до муниципального челябинского театра. Сейчас «Манекен» стал местом для воплощения творческого потенциала и самовыражения современных музыкантов, хореографов и художников Челябинска.